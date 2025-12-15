¿Sube la temperatura? Así estará el tiempo este martes en Mendoza

Según Contingencias Climáticas, habrá buen tiempo en la provincia, con una mínima de 14ºC y una máxima de 32ºC.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia las condiciones para los próximos días en Mendoza. Este martes 16 de diciembre se anticipa tiempo bueno con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima esperada es de 14ºC y la máxima de 32ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: circulación de viento leve desde el norte, entre las 14 y las 21, principalmente en la zona Sur y el Valle de Uco. Durante la madrugada del miércoles, se mantendrá la misma dirección de viento leve en la zona Este.

Nubosidad: cielo despejado, con buen tiempo generalizado tanto en el llano como en la Alta Montaña.

Alta Montaña: despejado. Pronóstico para los próximos días Para el miércoles se anuncia una jornada calurosa, con vientos moderados del este y Zonda en Malargüe. Además, volverían las tormentas y la máxima alcanzaría los 35ºC. El jueves se espera un leve descenso de la temperatura e inestabilidad hacia la noche, con una máxima "agradable" de 33ºC.