Aumento Anses enero 2026: quiénes cobran primero y qué día se acredita según DNI
Con la actualización mensual por inflación ya aplicada, Anses definió el calendario 2026 y estableció qué beneficiarios verán primero el haber con aumento.
El inicio de 2026 llegará con una nueva suba en jubilaciones y pensiones pagadas por Anses, en línea con el esquema de movilidad mensual. Más allá del porcentaje, la pregunta que se repite en cada casa es otra: cuándo impacta en la cuenta.
El organismo ya ordenó el cronograma del mes y fijó el orden de cobro por tipo de prestación y terminación de DNI, lo que permite anticipar quiénes tendrán prioridad en los primeros días.
Aumento confirmado de Anses y qué cambia en enero
El ajuste de enero se calcula con el índice de inflación del mes previo disponible para la fórmula vigente. Para el primer mes de 2026, distintos reportes ubicaron el aumento en 2,47% y estimaron la jubilación mínima en $349.303,33, ya con el incremento incorporado. En paralelo, volvió a circular la expectativa por un refuerzo extraordinario, pero cualquier bono adicional queda sujeto a confirmación oficial.
Los primeros en ver acreditado el haber actualizado serán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El pago comienza el 9 de enero para documentos terminados en 0 y 1. Luego sigue el esquema escalonado: 12 de enero (DNI 2 y 3), 13 (4 y 5), 14 (6 y 7) y 15 de enero (8 y 9). Es el segmento que abre el mes y marca el ritmo del resto del calendario.
Fechas para jubilación mínima y haberes superiores
En el caso de jubilados y pensionados del SIPA que cobran el haber mínimo, el cronograma arranca también el 9 de enero para DNI terminado en 0 y continúa día por día hasta completar la tanda: 12 (1), 13 (2), 14 (3), 15 (4), 16 (5), 19 (6), 20 (7), 21 (8) y 22 de enero (9). Para quienes perciben más que el haber mínimo, Anses trasladó el inicio hacia el final del mes: empiezan el 23 de enero (DNI 0 y 1), siguen el 26 (2 y 3), el 27 (4 y 5), el 28 (6 y 7) y cierran el 29 de enero (8 y 9).
Con el calendario ya publicado, la recomendación práctica es chequear la fecha exacta con los canales habituales de Anses y evitar intermediarios. En cada actualización aparecen intentos de estafa que prometen adelantos, “gestiones” o supuestos trámites para cobrar el aumento. La suba se liquida de forma automática: no se solicita por separado, no requiere inscripción y no debería implicar pagos a terceros. Y si el depósito no se refleja el día previsto, conviene revisar primero el banco y luego consultar el estado del cobro por las vías oficiales.
Así, el primer aumento de 2026 queda atado a un orden claro: PNC abre el mes, la mínima ocupa la franja central y los haberes superiores se pagan en la última semana. Lo que resta por definirse —si ocurre— es si habrá un refuerzo adicional para los ingresos más bajos. Por ahora, el dato firme es el cronograma: las fechas ya están sobre la mesa y el ajuste llega incluido en el haber de enero.