Aumento Anses enero 2026: quiénes cobran primero y qué día se acredita según DNI

Con la actualización mensual por inflación ya aplicada, Anses definió el calendario 2026 y estableció qué beneficiarios verán primero el haber con aumento.

El inicio de 2026 llegará con una nueva suba en jubilaciones y pensiones pagadas por Anses, en línea con el esquema de movilidad mensual. Más allá del porcentaje, la pregunta que se repite en cada casa es otra: cuándo impacta en la cuenta.

El organismo ya ordenó el cronograma del mes y fijó el orden de cobro por tipo de prestación y terminación de DNI, lo que permite anticipar quiénes tendrán prioridad en los primeros días.

Aumento confirmado de Anses y qué cambia en enero El ajuste de enero se calcula con el índice de inflación del mes previo disponible para la fórmula vigente. Para el primer mes de 2026, distintos reportes ubicaron el aumento en 2,47% y estimaron la jubilación mínima en $349.303,33, ya con el incremento incorporado. En paralelo, volvió a circular la expectativa por un refuerzo extraordinario, pero cualquier bono adicional queda sujeto a confirmación oficial.

Anses, pesos argentinos Hoy la Anses paga jubilaciones superiores al haber mínimo a DNI terminados en 0 y 1. Shutterstock Los primeros en ver acreditado el haber actualizado serán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El pago comienza el 9 de enero para documentos terminados en 0 y 1. Luego sigue el esquema escalonado: 12 de enero (DNI 2 y 3), 13 (4 y 5), 14 (6 y 7) y 15 de enero (8 y 9). Es el segmento que abre el mes y marca el ritmo del resto del calendario.

Fechas para jubilación mínima y haberes superiores En el caso de jubilados y pensionados del SIPA que cobran el haber mínimo, el cronograma arranca también el 9 de enero para DNI terminado en 0 y continúa día por día hasta completar la tanda: 12 (1), 13 (2), 14 (3), 15 (4), 16 (5), 19 (6), 20 (7), 21 (8) y 22 de enero (9). Para quienes perciben más que el haber mínimo, Anses trasladó el inicio hacia el final del mes: empiezan el 23 de enero (DNI 0 y 1), siguen el 26 (2 y 3), el 27 (4 y 5), el 28 (6 y 7) y cierran el 29 de enero (8 y 9).