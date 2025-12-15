Cuánto cobrarán los jubilados de Anses en enero de 2026 con el próximo aumento

Anses actualiza los haberes de los jubilados en función de la inflación y ya se puede estimar cuánto cobrarán en enero, tras conocerse el último dato del Indec.

Además del aumento, ya se puede conocer el calendario de pagos de Anses en enero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica aumentos mensuales para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/2024. Los incrementos se determinan en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

Con la publicación del IPC de noviembre, que registró una inflación del 2,47 %, ya es posible estimar los montos que se cobrarán en enero de 2026. En este escenario, la jubilación mínima pasaría a ubicarse en $349.303,33. En caso de confirmarse la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, vigente durante 2025, el haber total tendría un aumento de $419.303,33.

Anses El aumento por movilidad también impacta en las pensiones de Anses. Shutterstock Cómo impacta el aumento en las pensiones El incremento también alcanzaría a otras prestaciones del sistema previsional. Con la actualización, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicaría en $279.443,60, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascenderían a $244.523,04. Estos montos podrían incrementarse si se aplica el bono adicional.