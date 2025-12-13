Asignaciones de Pago Único de Anses: los valores actualizados para diciembre

Las Asignaciones de Pago Único de Anses incluyen a Asignación por Matrimonio, Asignación por Nacimiento y Asignación por Adopción.

Estas tres prestaciones son pagos extraordinarios: se abonan solo a uno de los progenitores en los casos de nacimiento o adopción y a ambos cónyuges en el caso de matrimonio. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre los montos y requisitos en diciembre.

Requisitos para la Asignación por Adopción Partida de nacimiento con mención de la adopción (nueva partida para adopción plena o partida con anotación marginal para adopción simple).

Testimonio de la sentencia de adopción.

Documento Nacional de Identidad con el nuevo apellido. Requisitos para la Asignación por Matrimonio Certificado de matrimonio.

DNI del cónyuge.

En caso de segundo o posterior matrimonio, se debe acreditar el divorcio con la sentencia correspondiente.

En matrimonios celebrados en el extranjero, la documentación debe presentarse bajo las mismas condiciones.

Si corresponde, presentar el acta de defunción de un cónyuge anterior. Requisitos para la Asignación por Nacimiento Partida de nacimiento.

DNI del recién nacido. Anses Las asignaciones registran un aumento del 2,34 por ciento en diciembre. Brenda Rocha/Shutterstock Cuánto se cobra por cada asignación en diciembre En diciembre, todas las Asignaciones de Pago Único tuvieron un aumento del 2,34 por ciento, según la fórmula de movilidad vigente. Los montos quedaron así: