Anses: qué papeles se necesitan para presentar la Libreta AUH antes de fin de año

Anses recordó los requisitos y la documentación necesaria para completar el trámite de la AUH antes de fin de año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a insistir en la importancia de completar un trámite que vence antes de que termine el año. Se trata del procedimiento para recibir el 20% retenido por la Libreta AUH y en este sentido, reiteró cuáles son los papeles que las familias deben presentar y qué requisitos deben cumplir.

Según explicaron desde el organismo, lo fundamental es reunir la documentación escolar y sanitaria del menor, ya que sin esos papeles el trámite queda incompleto. Además, recordaron que la información debe cargarse de manera correcta y en los plazos establecidos, dado que cualquier error puede demorar la acreditación del beneficio.

Qué documentación exige Anses El organismo remarcó que para completar el trámite se necesitan dos tipos de formularios y certificaciones principales. En primer lugar, se requiere la documentación que acredite la asistencia escolar del menor, firmada y sellada por la institución correspondiente. En segundo lugar, deben presentarse las constancias sobre el estado de salud y los controles médicos, completadas en el centro de atención o con el profesional que corresponda.

Anses recordó que para completar la Libreta AUH ambos documentos deben estar correctamente firmados, fechados y con todos los campos completos. En caso contrario, el sistema puede rechazar la carga y obligar a repetir la gestión.

trámite, firma, Anses permite cobrar el 20% retenido de la AUH al presentar la Libreta 2025. Shutterstock Requisitos adicionales Además de los papeles centrales, el organismo recomienda revisar que los datos personales del adulto responsable y del menor estén actualizados en la base de Anses, especialmente domicilio, vínculo y DNI. Cualquier diferencia entre la información declarada y lo que figura en el sistema puede generar demoras o complicaciones al momento de validar el trámite.