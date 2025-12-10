Anses continúa con el calendario de pagos: quiénes cobran este 10 de diciembre

La Anses avanza con el cronograma de diciembre, que incluye bono, aumento y aguinaldo para millones de beneficiarios. Este martes cobran varios grupos según terminación de DNI y tipo de prestación.

Miles de beneficiarios reciben hoy sus prestaciones según el cronograma de la Anses.

Este martes 10 de diciembre, la Anses continúa con el calendario de pagos del mes, que llega con aumento del 2,34%, bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo para los grupos alcanzados. Como cada día, la Anses ordena los depósitos según la terminación del DNI, por lo que es importante que los beneficiarios revisen si les corresponde cobrar en esta fecha.

Diciembre sigue siendo un mes clave dentro del esquema de la Anses , especialmente para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, ya que varios grupos no solo reciben el haber actualizado, sino también los refuerzos adicionales anunciados por el Gobierno.

anses aplicacion web locales (6).JPG La Anses deposita hoy los haberes según terminación de DNI y tipo de prestación. ALF PONCE MERCADO / MDZ Quiénes cobran hoy según la Anses De acuerdo con el cronograma oficial del organismo, este martes 10 de diciembre cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminado en 1.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 1.

Asignación Familiar por Hijo (AFH): DNI terminado en 1.

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminado en 2 y 3.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): se pagan sin necesidad de terminación de DNI. Estos grupos reciben los montos actualizados de diciembre y, en los casos correspondientes, también se suma el bono de $70.000 y el aguinaldo.

Recordatorio de montos actualizados con bono y aguinaldo La Anses mantiene los valores confirmados para diciembre: