Anses aclaró por qué algunas familias no recibirán la AUH en diciembre de 2025

Anses destacó que algunas familias no han recibido los haberes por la AUH de este mes de diciembre. Los motivos.

La Anses comunicó su calendario de pagos para diciembre de 2025, pero advirtió que algunas personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán suspendido su cobro este mes. A su vez, detalló los motivos detrás de la baja y qué tener en cuenta de cara al futuro con este tipo de ayuda económica.

Motivos detrás de la baja de Anses Según Anses, las bajas se deben a que algunos titulares ya no cumplen los requisitos necesarios para mantener el beneficio. Entre las causas más comunes figuran: un cambio en la situación laboral (por ejemplo, pasar de empleo informal o desempleo a trabajo registrado), y el incumplimiento de condiciones como la presentación de la libreta AUH —donde se certifican controles de salud, cumplimiento del calendario de vacunación y de asistencia escolar de los menores—.

Cuando se produce un desembarco al empleo formal, la familia deja de recibir la AUH y pasa a estar alcanzada por otro régimen de asignaciones (generalmente el sistema contributivo), con montos y requisitos distintos.

Anses permite a ciertos madres y padres cobrar la AUH Foto: Télam Para seguir recibiendo la AUH, además de la situación ocupacional, deben mantenerse condiciones como:

Que los hijos sean menores de 18 años (o sin límite de edad si tienen discapacidad), solteros.

Que los ingresos del hogar no superen determinados topes establecidos.

La presentación anual de la libreta que acredite salud, vacunación, educación y asistencia escolar de los menores. Qué deben hacer quienes ya no cobran la AUH Desde Anses recomiendan revisar la situación personal y familiar —como cambios laborales o nuevos ingresos— y, en caso de corresponder, verificar en el sistema de asignaciones si se mantiene la condición de beneficiario. Si no —por ejemplo, porque hubo un empleo registrado— ya no se podrá cobrar la AUH bajo las reglas vigentes.