Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran esta semana según su DNI

Anses confirmó el calendario de pagos de diciembre y los montos actualizados con el aumento del 2,34 por ciento. Mirá quiénes cobran esta semana según su DNI.

Anses actualizó montos y confirmó el cronograma de esta semana.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activa esta semana el calendario de pagos correspondiente al último mes del año. En este sentido, el organismo confirmó quiénes son los primeros en cobrar. Además, se hizo oficial el aumento del 2,34 por ciento.

Por otro lado, beneficiarios recibirán el cobro del bono de 70.000 pesos junto con el aguinaldo, según corresponda. Estos nuevos montos impactan directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Cuánto se cobra en diciembre Con el aumento del 2,34%, las prestaciones de Anses se actualizan de la siguiente manera: la jubilación mínima pasa a $410.879,59, integrada por el haber actualizado de $340.879,59 más el bono de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $342.703,67, mientras que la Pensión No Contributiva (PNC) se ubica en $308.615,79, ambas también con el adicional de $70.000. En el otro extremo, la jubilación máxima asciende a $2.293.796,92, tras subir desde los $2.241.568,43 del mes anterior.

A estos valores se suman los pagos extraordinarios de diciembre: el medio aguinaldo y el bono de $70.000. Así, quienes cobran la mínima alcanzan un total de $581.319,39. La PUAM se eleva a $479.055,51, la PNC por invalidez o vejez llega a $427.923,57 y la Pensión Madre de siete hijos se ubica en $581.319,39, el mismo monto que la mínima con todos los adicionales incluidos.