Los extras que jubilados de Anses obtendrán en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) prepara para diciembre varios ingresos adicionales para jubilados y pensionados . Este mes llega con actualización por movilidad, el pago del medio aguinaldo y beneficios complementarios que impactan directamente en el bolsillo.

En diciembre rige una actualización del 2,34 por ciento por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con este ajuste, la jubilación mínima pasa a ser de $340.879,59, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.293.796,92. También se actualizan otras prestaciones:

Este incremento se liquida de forma automática junto con el haber mensual.

Como en meses anteriores, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en diciembre un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo apunta a sostener el poder de compra frente a la inflación y se paga junto con el haber y el aguinaldo. El bono se otorga completo a quienes perciben el haber mínimo y de manera decreciente para quienes superan ese monto.

Diciembre incluye además el pago del medio aguinaldo , equivalente al 50 por ciento del mejor haber del semestre. Este extra alcanza a las siguientes prestaciones:

Jubilación mínima

PUAM

Pensión No Contributiva por invalidez

Pensión No Contributiva por vejez

Anses El Gobierno oficializa bono previsional de $70.000 para noviembre Shutterstock

Devoluciones por compras con débito

A los ingresos previsionales se suma la devolución por compras realizadas con tarjeta de débito, un beneficio que opera en paralelo y no interfiere con la liquidación de Anses. Los reintegros se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria y dependen del consumo realizado en comercios adheridos.

Esto convierte a diciembre en uno de los meses con mayor nivel de ingresos del año para millones de jubilados y pensionados, en un contexto donde cada extra resulta determinante para afrontar los gastos de fin de año.