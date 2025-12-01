Anses: cuándo cobran jubilados y pensionados en diciembre el haber, el bono y el aguinaldo

La Anses iniciará en diciembre uno de los pagos más importantes del año: jubilados y pensionados recibirán el haber mensual, el bono de refuerzo y el medio aguinaldo en un mismo calendario que impactará directamente en sus ingresos.

El último mes del año llega con aumento. La Anses aplicará un nuevo incremento por movilidad, ajustado según la inflación de octubre medida por el Indec, es decir del 2,3%. A ese ajuste se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima y el pago del Sueldo Anual Complementario.

Según fuentes de Anses, a partir del 9 de diciembre comenzará el calendario de pagos , que se extenderá hasta el 23 según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

En diciembre, la Anses liquida haber mensual, bono de refuerzo y aguinaldo.

Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Cuánto cobran en diciembre los beneficiarios de Anses

El aumento de movilidad para diciembre será del 2,3%. Con el incremento, más el bono y el aguinaldo, los montos quedan así:

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

Las resoluciones que oficializaron el incremento —la 359/2025 y la 361/2025— fueron publicadas por la Anses el jueves 27 de noviembre.