Anses: quiénes serán los beneficiarios que no recibirán el aguinaldo en diciembre

Anses confirmó que no le otorgará el aguinaldo a un grupo de beneficiarios que quedaron excluidos. Quiénes son.

La entidad previsional que administra los haberes y asignaciones en Argentina, conocida como Anses, advirtió que durante diciembre de 2025 — cuando se liquida el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo— algunos beneficiarios no recibirán ese extra. Los detalles de la medida.

Quiénes no cobran el aguinaldo en Anses Según lo informado, quedan fuera del pago del SAC los titulares de ayudas sociales tales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), y quienes perciben prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La razón es que estas asignaciones tienen carácter social y no se enmarcan dentro del sistema contributivo del régimen previsional, por lo que no generan derecho al aguinaldo.

En cambio, el SAC estará abonado a quienes acceden a haberes previsionales: jubilados y pensionados regidos por el sistema contributivo. También cobrarán quienes perciben pensiones no contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida. Foto: Shutterstock El aguinaldo se cobra en diciembre. Anses prepara medidas clave. Además, para diciembre se mantiene un bono extraordinario de ARS 70.000 destinado a jubilados y pensionados con haberes mínimos, monto que se deposita conjuntamente con el aguinaldo.