Anses: el trámite de la Libreta AUH 2025 tiene fecha límite
Anses recordó que la Libreta AUH 2025 puede presentarse con una fecha límite hasta el último día de este año.
La Anses informó que continúa vigente el plazo para presentar la Libreta AUH 2025, un trámite obligatorio para quienes reciben esta asignación. Las familias tienen hasta el 31 de diciembre para completar el formulario correspondiente —ya sea de modo online o presencial— y así acceder al 20 % retenido de la prestación durante 2024.
¿Para qué sirve la Libreta AUH de Anses?
La Libreta cumple la función de certificar que los menores a cargo han cumplido con los controles de salud, calendario de vacunación y asistencia escolar.
Además, su presentación habilita tanto el cobro del 20 % retenido como, en muchos casos, la posibilidad de acceder a la Ayuda Escolar Anual.
Cómo presentar la Libreta de forma digital
El trámite se realiza a través de la plataforma “mi ANSES”, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dentro del menú “Hijos > Libreta AUH” se puede generar el formulario correspondiente. Si algún dato está incompleto, es necesario completar la información, descargar o enviar el formulario por mail, imprimirlo, y llevarlo a la escuela o centro de salud para que sea llenado y firmado.
Luego, hay que sacar una foto del formulario completo (formato JPG, menos de 3 MB, bien iluminado, mostrando las cuatro esquinas) y volver a subirla en la misma sección de mi ANSES.
Si la presentación digital no es posible, también está habilitada la opción presencial, sin turno, en oficinas del organismo o mediante operativos móviles.
Las familias que no entreguen la Libreta antes del 31 de diciembre perderán el derecho al cobro del 20 % acumulado y a eventuales pagos complementarios vinculados a la AUH.