Anses: quiénes cobran este jueves 27 de noviembre según el calendario de pagos

La Anses continúa hoy con el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. También siguen vigentes las prestaciones que se abonan por tramos durante noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este jueves 27 de noviembre con una nueva jornada del calendario de pagos previsto para noviembre. En esta fecha es el turno de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, de acuerdo con la terminación del DNI que establece el organismo.

Hoy cobran los titulares con DNI terminados en 6 y 7, quienes acceden a sus haberes mensuales con los montos vigentes para este período. Este tramo forma parte de la acreditación escalonada que la Anses aplica todos los meses para ordenar la distribución de pagos.

Además de las prestaciones que se abonan según la terminación del documento, la Anses mantiene durante noviembre un conjunto de beneficios que se pagan dentro de períodos fijos, lo que permite que todos los titulares cobren en una misma ventana de días sin importar el número final de su DNI. El esquema se mantiene así:

Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre.

Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre. anses local godoy cruz (9).JPG La Anses paga hoy a jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7, según el calendario de noviembre. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué asignaciones la Anses ya pagó En paralelo al tramo que se abona este jueves, la Anses ya completó una parte importante del calendario de noviembre. Las Pensiones No Contributivas (PNC) fueron las primeras en acreditarse y finalizaron sus pagos el viernes 14 de noviembre. Luego avanzaron las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cuyo último grupo cobró el jueves 20 de noviembre. También concluyeron sus pagos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que acreditaron su última terminación el martes 25 de noviembre, mientras que el SUAF completó su esquema el jueves 20 de noviembre.