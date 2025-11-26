Anses sorprende con el monto de jubilaciones y aguinaldo que se cobra en diciembre

El último dato de inflación confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marcó un 2,34 por ciento en octubre. Por ende, este es el porcentaje que toma la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) para actualizar los montos de jubilaciones , pensiones y asignaciones en diciembre.

Ese ajuste mensual se combina este mes con el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo , y, en algunos casos, con el bono extraordinario que viene otorgando el Gobierno nacional, lo que eleva de manera significativa el ingreso final de millones de jubilados.

Con el incremento del 2,34 por ciento, los haberes quedan configurados en el último mes del año de la siguiente manera:

Diciembre se consolida como uno de los meses con mayor ingreso para jubilados y pensionados.

En el caso de quienes cobran la mínima, el acceso al bono extraordinario es clave para llegar a los montos más altos durante diciembre.

El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas al año, una en junio y otra en diciembre. Cada medio aguinaldo equivale al 50 por ciento del mejor haber mensual cobrado durante el semestre correspondiente.

Para jubilaciones y pensiones, Anses liquida el aguinaldo de forma automática, sin necesidad de realizar trámites extra. En los casos en los que el beneficio se haya otorgado a mitad de semestre, el SAC se paga de manera proporcional a los meses cobrados.

