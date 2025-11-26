Anses: quiénes cobran este miércoles 26 de noviembre según el calendario de pagos

La Anses continúa hoy con el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. También siguen vigentes las prestaciones que se abonan por tramos durante noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este miércoles 26 de noviembre con una nueva jornada de su calendario de pagos. En esta fecha cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, según la terminación del DNI establecida por el organismo.

De acuerdo con el cronograma oficial, este miércoles cobran los jubilados y pensionados con DNI terminados en 4 y 5, quienes perciben sus haberes correspondientes al mes de noviembre con los montos actualizados.

Prestaciones que se pagan por tramos y no dependen del DNI, según la Anses Además de los pagos ordenados por terminación del documento, la Anses mantiene en noviembre un conjunto de prestaciones que se abonan dentro de períodos determinados y que no dependen del número final del DNI. Estas fechas se mantienen sin cambios: