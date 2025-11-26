Anses: quiénes cobran este miércoles 26 de noviembre según el calendario de pagos
La Anses continúa hoy con el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. También siguen vigentes las prestaciones que se abonan por tramos durante noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este miércoles 26 de noviembre con una nueva jornada de su calendario de pagos. En esta fecha cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, según la terminación del DNI establecida por el organismo.
De acuerdo con el cronograma oficial, este miércoles cobran los jubilados y pensionados con DNI terminados en 4 y 5, quienes perciben sus haberes correspondientes al mes de noviembre con los montos actualizados.
Prestaciones que se pagan por tramos y no dependen del DNI, según la Anses
Además de los pagos ordenados por terminación del documento, la Anses mantiene en noviembre un conjunto de prestaciones que se abonan dentro de períodos determinados y que no dependen del número final del DNI. Estas fechas se mantienen sin cambios:
- Asignación por Prenatal y Maternidad: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre.
- Prestación por Desempleo (Plan 1): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del lunes 10 al viernes 28 de noviembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre.
Este sistema combinado —pagos escalonados por DNI y pagos por tramos— permite que la Anses mantenga una distribución ordenada del calendario de noviembre y facilite el acceso de los beneficiarios a sus prestaciones.