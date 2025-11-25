Anses paga hasta $322.200 a este grupo antes de fin de mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que antes de que termine noviembre pagará montos de hasta $322.200 correspondientes a la Prestación por Desempleo , un beneficio destinado a trabajadores despedidos que cumplen ciertos requisitos.

Este programa apunta a personas que estaban en relación de dependencia y quedaron sin empleo bajo las condiciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. La prestación incluye entre dos y doce cuotas mensuales, que varían según el tiempo trabajado y los ingresos previos del beneficiario.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores con aportes que hayan perdido su empleo de forma involuntaria. Para acceder, se contemplan distintas situaciones: despido sin causa, quiebra del empleador, no renovación de contrato, fallecimiento del empleador unipersonal o desvinculación justificada por parte del trabajador.

Los requisitos cambian según el tipo de empleo que tenía la persona.

• Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.

• Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de doce meses en los últimos tres años, pero más de noventa días dentro del último año.

Para iniciar el trámite se solicita DNI y la documentación que acredite la desvinculación laboral. El procedimiento puede hacerse de manera virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o presencialmente con turno.

Anses El cronograma de Anses define los días de cobro según la terminación del DNI. Brenda Rocha/Shutterstock

Cuánto se cobra en 2025

Los valores se calculan según los ingresos previos y los meses con aportes. Para este año, los montos se ajustan en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente desde agosto de 2025.

• Monto mínimo: 161.100 pesos.

• Monto máximo: 322.200 pesos.

Las cuotas pueden extenderse durante seis meses adicionales para personas mayores de cuarenta y cinco años.

Calendario de cobro de noviembre de Anses

Anses confirmó que estos pagos se realizarán en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

• DNI 0 y 1: 20 de noviembre.

• DNI 2 y 3: 25 de noviembre.

• DNI 4 y 5: 26 de noviembre.

• DNI 6 y 7: 27 de noviembre.

• DNI 8 y 9: 28 de noviembre.