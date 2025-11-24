Cuánto pagará Anses por la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

Anses actualizó los montos de diciembre y confirmó cuánto cobrarán los titulares de AUH junto con la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos que recibirán en diciembre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), incluyendo el aumento previsto para este mes. Además, quienes cobran esta prestación también acceden de manera automática la Tarjeta Alimentar.

Cuánto aumentará la AUH en diciembre En diciembre, la AUH tendrá un aumento del 2,3 por ciento, correspondiente al ajuste por movilidad que aplica Anses todos los meses. Con esta actualización, la asignación por cada menor de edad pasa a $122.492. Sin embargo, el organismo retiene el 20 por ciento hasta que la familia presente la Libreta, por lo que el monto que se deposita de forma directa será de $97.993,60 por hijo.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar Además del aumento de la AUH, muchas familias también recibirán el pago de la Prestación Alimentar, un beneficio que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. Corresponde a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta diecisiete años.

Embarazadas a partir de tres meses que cobran la Asignación por Embarazo.

Personas con hijos con discapacidad que cobran AUH, sin límite de edad.

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos. Este pago se acredita en la misma fecha y cuenta en la que se cobra la prestación principal.

La Tarjeta Alimentar se entregará en Mendoza a partir del mes que viene La Tarjeta Alimentar garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. Foto: Archivo Tarjeta Alimentar: así quedan los montos en diciembre Los montos para diciembre son los siguientes: