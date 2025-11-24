Banco Nación premia a los jubilados: cómo ahorrar hasta $40.000 en el supermercado antes de fin de año

Quienes cobran su jubilación o pensión a través del Banco Nación tienen, por estos meses, una oportunidad clave para estirar el bolsillo en plena suba de precios. La entidad pública activó un esquema de reintegros en supermercados que permite recuperar hasta $40.000 si se lo aprovecha al máximo durante dos meses.

Además, se puede sumar promociones en farmacias participantes. El beneficio está disponible de lunes a viernes hasta el 31 de diciembre, y se aplica a pagos presenciales con la app BNA+ usando MODO.

El programa está dirigido exclusivamente a personas jubiladas y pensionadas que perciben sus haberes de Anses en una cuenta del Banco Nación . No alcanza a otros clientes ni puede transferirse a terceros. El requisito central es que la prestación se cobre en una caja de ahorro o cuenta monetaria de la entidad y que esa cuenta esté asociada a BNA+ y habilitada para operar con MODO antes de hacer la compra. Solo así el sistema reconoce al titular y activa el reintegro.

El corazón de la propuesta es el reintegro semanal. Cada titular puede recibir hasta $5.000 por semana en devoluciones, tomando como período de referencia los consumos realizados entre lunes y domingo. A su vez, el tope mensual es de $20.000 por persona. De esta manera, quien use la promoción de forma sostenida durante dos meses consecutivos puede acumular hasta $40.000 en devoluciones sobre sus gastos de todos los días.

El porcentaje de ahorro ronda el 5 %, pero lo relevante es el tope en pesos, que se traduce en un alivio concreto en la caja del súper. El reintegro no se ve en el momento de pagar en la caja , sino que se acredita más tarde. Según informó la entidad, la devolución impacta en la cuenta asociada a BNA+ dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles después de la compra. Se trata de un beneficio para consumo, por lo que no está pensado para operaciones comerciales ni empresariales.

Dónde comprar y qué medios de pago sirven

Las compras deben hacerse de manera presencial en comercios adheridos y abonarse escaneando el código QR de MODO desde la app BNA+. No sirven otras billeteras ni pagos con saldo en cuenta fuera de esa modalidad. El banco detalló que participan grandes cadenas de supermercados, entre ellas Carrefour, Coto, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima, Día y otros locales seleccionados en todo el país.

El beneficio no se aplica en franquicias, solo en las sucursales propias de esas marcas. Para pagar se pueden usar tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, así como la tarjeta de débito Mastercard emitida por la misma entidad, siempre que el pago se realice a través de BNA+ MODO. Otro punto a favor es que el reintegro puede combinarse con otras promociones vigentes de los supermercados o de la propia app, lo que potencia el ahorro final al pasar por la caja.

Además de los descuentos en el súper, el banco informó que hay acciones especiales en farmacias adheridas, lo que permite abaratar también parte del gasto en medicamentos y productos de cuidado personal. En un contexto de ingresos ajustados, para miles de jubilados y pensionados estos reintegros se convierten en una herramienta concreta para llegar con algo más de aire a fin de mes.