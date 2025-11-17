Banco Nación: cómo pedir un préstamo para comprar electrodomésticos

El Banco Nación puso en marcha un plan de préstamos para adquirir electrodomésticos y elementos para el hogar. Los requisitos.

El Banco Nación puso en marcha una nueva línea de financiamiento destinada a la compra de electrodomésticos de bajo consumo energético. El programa apunta a facilitar la renovación de equipos hogareños y, al mismo tiempo, promover el uso de aparatos más eficientes.

Para solicitar este préstamo o crédito es necesario contar con DNI vigente, demostrar ingresos formales —ya sea por empleo, jubilación o pensión— y disponer de una cuenta donde el banco pueda depositar el dinero. La entidad evalúa la capacidad de pago de la misma manera que en otros préstamos personales.

Los fondos deben utilizarse exclusivamente para adquirir electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética. Entre los productos habilitados se encuentran heladeras de categoría A o superior, aires acondicionados con tecnología Inverter, microondas eficientes, termotanques, calefones sin piloto y otros aparatos que contribuyen a reducir el consumo de energía en el hogar.