Banco Nación: cómo pedir un préstamo para comprar electrodomésticos
El Banco Nación puso en marcha un plan de préstamos para adquirir electrodomésticos y elementos para el hogar. Los requisitos.
El Banco Nación puso en marcha una nueva línea de financiamiento destinada a la compra de electrodomésticos de bajo consumo energético. El programa apunta a facilitar la renovación de equipos hogareños y, al mismo tiempo, promover el uso de aparatos más eficientes.
Para solicitar este préstamo o crédito es necesario contar con DNI vigente, demostrar ingresos formales —ya sea por empleo, jubilación o pensión— y disponer de una cuenta donde el banco pueda depositar el dinero. La entidad evalúa la capacidad de pago de la misma manera que en otros préstamos personales.
Los fondos deben utilizarse exclusivamente para adquirir electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética. Entre los productos habilitados se encuentran heladeras de categoría A o superior, aires acondicionados con tecnología Inverter, microondas eficientes, termotanques, calefones sin piloto y otros aparatos que contribuyen a reducir el consumo de energía en el hogar.
Montos, tasas y plazos del Banco Nación
Monto máximo: hasta 40 millones de pesos si la compra se realiza a través de la tienda digital del Banco Nación.
Plazo de devolución: hasta 72 cuotas fijas.
Tasa de interés: en el caso de quienes cobran sus haberes en la entidad, la tasa nominal anual ronda el 40 %.
Límite de endeudamiento: la cuota no puede superar el 35 % del ingreso neto para clientes del banco, y el 30 % para quienes no perciben sus haberes allí.
Cómo realizar el trámite
Ingresar al portal del Banco Nación y seleccionar la opción correspondiente al crédito para la compra de electrodomésticos.
Completar la solicitud con datos personales, información laboral y monto deseado.
Elegir el plazo de financiamiento y simular el valor de la cuota mensual.
Presentar la factura proforma de los productos que se planea adquirir.
Una vez aprobado el crédito, el dinero se acredita en la cuenta del solicitante. Después de la compra, debe entregarse la factura definitiva para validar el uso correcto del préstamo.
Aunque se trata de un financiamiento atractivo, es importante evaluar el costo total del préstamo, especialmente si se eligen plazos extensos. También conviene corroborar que los productos seleccionados cumplan con los requisitos de eficiencia energética y revisar cuidadosamente la capacidad de pago antes de asumir el compromiso.