El dólar volvió a bajar y retrocedió $20 en la semana

En medio de una semana clave por el acuerdo del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, el dólar le dio una buena señal al Ejecutivo cotizando a la baja y consolidando una caída sostenida que lo acerca a la banda de los $1.400. Así quedaron todas las cotizaciones este viernes.

El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación , una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

La moneda americana cerró la semana en baja , tras haber acumulado un retroceso de 20 pesos desde el lunes pasado.

Si bien no tuvo alto impacto en la cotización de la divisa, el anuncio del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos se trasladó al precio de las acciones y bonos argentinos.

A media rueda las acciones y ADRs operan en alza y promedian con subas de hasta 7%.

dolar billete 100 franklin (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.411, sin registrar cambios respecto de su cotización y a más de $90 del techo cambiario (hoy en $1.502,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,18% hasta $1.453,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,24% hasta los $.1485,4.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$40.680 millones.