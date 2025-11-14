El dólar volvió a bajar y retrocedió $20 en la semana
El dólar oficial y el dólar blue volvieron a bajar este viernes y las cotizaciones fueron a la baja en toda la semana.
En medio de una semana clave por el acuerdo del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, el dólar le dio una buena señal al Ejecutivo cotizando a la baja y consolidando una caída sostenida que lo acerca a la banda de los $1.400. Así quedaron todas las cotizaciones este viernes.
El dólar oficial cerró hoy en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.
La moneda americana cerró la semana en baja, tras haber acumulado un retroceso de 20 pesos desde el lunes pasado.
Si bien no tuvo alto impacto en la cotización de la divisa, el anuncio del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos se trasladó al precio de las acciones y bonos argentinos.
A media rueda las acciones y ADRs operan en alza y promedian con subas de hasta 7%.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.411, sin registrar cambios respecto de su cotización y a más de $90 del techo cambiario (hoy en $1.502,98).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,18% hasta $1.453,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,24% hasta los $.1485,4.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$40.680 millones.