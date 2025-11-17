Banco Nación activa promociones en farmacia y $40.000 de reintegro en supermercados para jubialidos

El Banco Nación puso en marcha un paquete de beneficios pensado exclusivamente para jubilados y pensionados que cobran sus haberes de Anses en esa entidad. Se trata de reintegros en compras de supermercado y descuentos en farmacias que, bien aprovechados, pueden significar hasta $40.000 de vuelta al bolsillo en solo dos meses.

El principal gancho está en las compras presenciales en cadenas de supermercados adheridas, pagando con la billetera BNA+ mediante MODO. De lunes a viernes, hasta el 31 de diciembre, los jubilados que cobren en el Banco Nación pueden obtener un ahorro que se materializa como reintegro en la cuenta.

El tope es de 5.000 pesos por semana y 20.000 al mes por cada cliente, de acuerdo con su CUIT. Si se usa la promoción durante dos meses completos, el beneficio acumulado puede llegar a 40.000 pesos. La condición es abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o con débito Mastercard del Banco Nación, siempre escaneando el QR MODO BNA+ en supermercados como Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, Josimar y Dia, entre otros comercios adheridos y sin incluir franquicias.

El beneficio está dirigido solo al titular que cobra la jubilación o pensión en una cuenta del Banco Nación. No se puede transferir a otra persona ni se aplica si la compra se paga con otra billetera virtual, con plataformas de pago diferentes o usando saldo en cuenta directamente.

El descuento no aparece en el ticket del súper, sino que llega después como devolución en la cuenta asociada a BNA+. Según las condiciones informadas por la entidad, el reintegro se acredita dentro de los 30 días hábiles posteriores a la operación, siempre que la cuenta esté vinculada a MODO BNA+ antes de efectuar el pago.

Descuentos en farmacias los lunes: cómo funciona la promoción

Además del beneficio en supermercados, el Banco Nación sumó un incentivo para la compra de medicamentos y productos de farmacia. Todos los lunes, hasta el 30 de noviembre, los jubilados que perciben sus haberes en el BNA pueden acceder a un 10% de descuento en farmacias adheridas pagando a través de MODO BNA+.

La promoción corre para las tarjetas de débito Mastercard para jubilados y para las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco. El reintegro máximo es de 10.000 pesos por mes, por cliente, y también se acredita dentro de los 30 días de realizada la compra. En el caso de las tarjetas de crédito, el banco ofrece hasta tres cuotas sin interés, con tasa nominal y efectiva anual del 0%, lo que convierte a esta herramienta en una opción para fraccionar gastos de salud sin costo financiero.

El banco remarca que se trata de una “cartera de consumo” y aclara que no se responsabiliza por la calidad de los productos que vende cada comercio. En todos los casos, el uso combinado de las promos permite a los jubilados mejorar su poder de compra en un contexto de ingresos ajustados. La clave está en respetar las fechas, los topes de reintegro y los medios de pago exigidos, para no perder ninguno de los beneficios ofrecidos por el Banco Nación en todo el país.