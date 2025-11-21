El Banco Nación confirmó el precio del dólar para cuando termine el fin de semana largo

En medio del inicio de un nuevo fin de semana largo en todo el país, el dólar se recalentó y escaló este jueves. Se trata de una suba que sorprendió luego de dos semanas con bajas considerables en la cotización. De todas formas, el precio de la moneda se mantuvo durante el viernes por el Día no laborable.

A ese precio abrirá el día martes, ya que el lunes tampoco habrá cotizaciones por el feriado y fin de semana extra largo que tendrá la Argentina.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $.1405 para la compra y $1.425 para la venta. Quedó por debajo de la cotización oficial y cayó 0,35% respecto de su último precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.405 sin registrar cambios en su precio, y quedó a poco más de 100 pesos del techo cambiario (hoy en $1.505,98).Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,78% hasta $1.452,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo hasta los $1.486,7 (+0,83%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.772 millones.