El riesgo país perfora los 600 puntos, suben los bonos y las acciones operan con alzas generalizadas
Los mercados mantienen un rumbo estable, con subas en bonos y acciones y baja del riesgo país. El dólar opera con subas en todas las cotizaciones, salvo en el blue.
Los mercados atraviesan una jornada marcada por el repunte de los bonos y un descenso significativo del riesgo país, con fuertes subas de las acciones. Los bonos soberanos en dólares y en operan con subas de hasta 0,3% de manera generalizada, sin grandes variaciones, pero en fuerte sentido positivo. De esta forma acumulan en lo que va del mes ganancias de hasta 27%. Este incremento en los precios de los títulos se refleja directamente en la caída del riesgo país, que ya perfora los 600 puntos básicos y se ubica en 598.
El índice Merval sube un 2,2% en promedio, con subas de hasta un 4%. Las principales subas de la jornada, al inicio de la rueda de cotizaciones, son de Loma Negra (4,1%), Supervielle (3,5%) y Central Puerto (3,4%), en un panel completamente verde.
Las ADRs que cotizan en la bolsa de Nueva York, en tanto, muestran subas moderadas, con escasas operaciones y subas de Banco Galicia (1,7%) y de IRSA (1,6%).
El dólar con leves subas
El dólar oficial opera con una nueva suba del 0,75 y cotiza en $1.440, mientras que el dólar mayorista sube 0,5% y se vende en $1.413. Las cotizaciones de los dólares financieros también muestran aumentos. El CCL sube 0,5% y se vende en $1480, mientras que el MEP sube 0,1% y se vende a $1443. La excepción la marca el dólar blue que cae un 0,35% y se vende a $1425, por debajo de las modalidades oficiales.