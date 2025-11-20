Presenta:

Dinero

|

riesgo pais

El riesgo país perfora los 600 puntos, suben los bonos y las acciones operan con alzas generalizadas

Los mercados mantienen un rumbo estable, con subas en bonos y acciones y baja del riesgo país. El dólar opera con subas en todas las cotizaciones, salvo en el blue.

Sergio Lanzafame

Sergio Lanzafame

El índice Merval de la Bolsa porteña registra mejoras Foto: Noticias Argentinas

El índice Merval de la Bolsa porteña registra mejoras Foto: Noticias Argentinas

Los mercados atraviesan una jornada marcada por el repunte de los bonos y un descenso significativo del riesgo país, con fuertes subas de las acciones. Los bonos soberanos en dólares y en operan con subas de hasta 0,3% de manera generalizada, sin grandes variaciones, pero en fuerte sentido positivo. De esta forma acumulan en lo que va del mes ganancias de hasta 27%. Este incremento en los precios de los títulos se refleja directamente en la caída del riesgo país, que ya perfora los 600 puntos básicos y se ubica en 598.

El índice Merval sube un 2,2% en promedio, con subas de hasta un 4%. Las principales subas de la jornada, al inicio de la rueda de cotizaciones, son de Loma Negra (4,1%), Supervielle (3,5%) y Central Puerto (3,4%), en un panel completamente verde.

Te Podría Interesar

Las ADRs que cotizan en la bolsa de Nueva York, en tanto, muestran subas moderadas, con escasas operaciones y subas de Banco Galicia (1,7%) y de IRSA (1,6%).

dolares

El dólar con leves subas

El dólar oficial opera con una nueva suba del 0,75 y cotiza en $1.440, mientras que el dólar mayorista sube 0,5% y se vende en $1.413. Las cotizaciones de los dólares financieros también muestran aumentos. El CCL sube 0,5% y se vende en $1480, mientras que el MEP sube 0,1% y se vende a $1443. La excepción la marca el dólar blue que cae un 0,35% y se vende a $1425, por debajo de las modalidades oficiales.

Archivado en

Notas Relacionadas