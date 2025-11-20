El dólar se recalentó y registró la suba más alta de la semana antes del finde XXL

El dólar oficial pegó un fuerte salto en su cotización este jueves. El dólar blue bajó levemente y quedó por debajo.

En la previa del fin de semana largo por el Día de la Soberanía, que tendrá al viernes como día no laborable y al lunes como feriado, el dólar se recalentó y escaló este jueves. Se trata de una suba que sorprendió luego de dos semanas con bajas considerables en la cotización.

El dólar oficial cerró hoy en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre de ayer.

En la víspera del feriado por el Día de la Soberanía, que se trasladó al viernes, la moneda estadounidense se recalentó y escaló 20 pesos en su cotización, tras haber tocado el precio más bajo desde mediados de octubre.

Dólar 31.jpg El dólar cotiza al alza este jueves. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy El dólar blue se cotizaba esta tarde en $.1405 para la compra y $1.425 para la venta. Quedó por debajo de la cotización oficial y cayó 0,35% respecto de su último precio.