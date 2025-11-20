El dato del transporte público que celebró el Banco Nación tras el fin del monopolio de SUBE

El Banco Nación confirmó que más de un millón de viajes en el transporte público se realizan con tarjetas de débito, crédito o QR de la entidad.

Luego de ponerle fin al monopolio de la SUBE y de desregular la forma de pago del transporte público, el Banco Nación tomó la lanza y ofrece descuentos para viajar en colectivo, subte o metrotranvía en distintas provincias. Hasta el 15 de noviembre, ya se abonan más de 1 millón de viajes diarios con QR y tarjetas del BNA.

En lo que va de 2025, las personas usuarias registraron más de 60 millones de operaciones mediante el sistema de pagos abierto en más de 23.000 unidades, que actualmente circulan en 49 localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos, San Juan, Chubut, Chaco, La Pampa, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy.

En Ciudad de Buenos Aires se registra una alta demanda de esta forma de pago a la hora de abordar el subte y en Mendoza también se registran picos de uso en el metrotranvía que recorre la zona urbana de esa provincia.

metrotranvia vagones duplas chofer (6).JPG En el Metrotranvía de Mendoza se utiliza esa forma de pago con QR del Banco Nación. ALF PONCE MERCADO / MDZ El beneficio del Banco Nación La evolución tecnológica permitió que este sistema se encuentre disponible en 1.687 líneas de colectivos, lo que representa el 99,5% del parque automotor del interior del país, el 79% de las unidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 100% de los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

El plan de modernización prevé que, hacia fin de año, la totalidad del transporte automotor cuente con validadores compatibles con los nuevos medios de pago, consolidando un proceso histórico que abarca más de 60 localidades en todo el territorio nacional.