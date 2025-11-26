PAMI sigue con sus actividades gratuitas: qué talleres hay y cómo participar
PAMI ofrece talleres sociopreventivos gratuitos para promover el bienestar físico, mental y emocional de sus afiliados.
El Programa de Atención Médica Integral, conocido comúnmente por sus siglas PAMI, continúa brindando talleres sociopreventivos para sus socios. Se trata de una propuesta gratuita pensada para acompañar a las personas mayores en su salud física, mental y emocional.
Estas actividades están disponibles durante todo el año y no requieren experiencia previa. Cada encuentro busca fortalecer la autonomía, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, a través del movimiento, la expresión y el vínculo social.
Te Podría Interesar
Actividades para todos los intereses
En la ciudad de Mendoza y zonas cercanas, la oferta es amplia y variada. Hay talleres orientados al cuidado del cuerpo, la memoria y también al disfrute artístico. Entre las propuestas más elegidas se encuentran gimnasia, caminata, yoga, taichi y danza, ideales para mantenerse en movimiento de forma cuidada.
También se dictan talleres de memoria, computación y nuevas tecnologías, teatro, música y canto, artes plásticas, artesanías y grupos de reflexión, que apuntan a estimular lo cognitivo, la creatividad y el intercambio con otros afiliados.
Cómo participar de los talleres de PAMI
La inscripción es sencilla y se realiza según el lugar de residencia, ya que cada afiliado solo puede anotarse en los talleres disponibles en su departamento. Algunos espacios cuentan con cupos limitados y alta demanda, por lo que se recomienda consultar con frecuencia la disponibilidad actualizada.
Los talleres se dictan de manera presencial en centros de jubilados, asociaciones y entidades barriales, lo que también fortalece el vínculo con la comunidad.
Un espacio para cuidarse y compartir
Desde PAMI destacan que los talleres sociopreventivos no solo promueven hábitos saludables, sino que también ayudan a combatir el aislamiento y favorecen el bienestar integral. Cada encuentro es una oportunidad para aprender algo nuevo, sentirse acompañado y disfrutar de un buen momento.