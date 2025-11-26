PAMI sigue con sus actividades gratuitas: qué talleres hay y cómo participar

PAMI ofrece talleres sociopreventivos gratuitos para promover el bienestar físico, mental y emocional de sus afiliados.

Los talleres de PAMI se realizan en centros de jubilados y espacios comunitarios.

El Programa de Atención Médica Integral, conocido comúnmente por sus siglas PAMI, continúa brindando talleres sociopreventivos para sus socios. Se trata de una propuesta gratuita pensada para acompañar a las personas mayores en su salud física, mental y emocional.

Estas actividades están disponibles durante todo el año y no requieren experiencia previa. Cada encuentro busca fortalecer la autonomía, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, a través del movimiento, la expresión y el vínculo social.

Brinda herramientas digitales para la tercera edad Foto: Freepik Los afiliados de PAMI en Mendoza pueden anotarse durante todo el año, según disponibilidad de cupos. Foto: Archivo Actividades para todos los intereses En la ciudad de Mendoza y zonas cercanas, la oferta es amplia y variada. Hay talleres orientados al cuidado del cuerpo, la memoria y también al disfrute artístico. Entre las propuestas más elegidas se encuentran gimnasia, caminata, yoga, taichi y danza, ideales para mantenerse en movimiento de forma cuidada.

También se dictan talleres de memoria, computación y nuevas tecnologías, teatro, música y canto, artes plásticas, artesanías y grupos de reflexión, que apuntan a estimular lo cognitivo, la creatividad y el intercambio con otros afiliados.

Cómo participar de los talleres de PAMI La inscripción es sencilla y se realiza según el lugar de residencia, ya que cada afiliado solo puede anotarse en los talleres disponibles en su departamento. Algunos espacios cuentan con cupos limitados y alta demanda, por lo que se recomienda consultar con frecuencia la disponibilidad actualizada.