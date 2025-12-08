Cuándo será el aguinaldo de Anses en diciembre 2025

Anses confirmó cuándo se pagará el aguinaldo de diciembre 2025 y cómo se acreditará junto con los haberes y el bono para quienes cobran la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de diciembre 2025 y, con él, las fechas en las que jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo. Este pago llega junto con los haberes mensuales y se deposita el mismo día en que cada beneficiario cobra su prestación habitual, según la terminación del DNI.

El organismo informó además que en diciembre rige un aumento del 2,34 por ciento por la fórmula de movilidad, que ajusta los ingresos de acuerdo con la inflación de octubre medida por el Indec. A esto se suma el bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, por lo que el mes cerrará con ingresos reforzados para un amplio sector de beneficiarios.

El 30 de junio vence el plazo para liquidar el aguinaldo y el 4 de julio vence el pago que tienen los empleadores para el mismo. Foto: Shutterstock Con aumento, bono y aguinaldo, la jubilación mínima en diciembre supera los 581 mil pesos. Shutterstock Cuándo se paga el aguinaldo según el DNI Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, los depósitos, incluyendo aguinaldo y bono cuando corresponde, serán del 9 al 16 de diciembre:

DNI terminado en 0: 9 de diciembre

DNI terminado en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre En el caso de los haberes superiores al mínimo, el pago se realizará entre el 17 y el 23 de diciembre: