Anses arranca con el calendario de pagos: quiénes cobran hoy bono y aguinaldo

La ANSES inicia este martes el calendario de diciembre, un mes clave porque se paga el aguinaldo junto con el bono de $70.000. Hoy comienzan a cobrar varios grupos, según terminación de DNI y tipo de prestación.

La Anses inicia el calendario de diciembre con bono, aumento y aguinaldo incluido.

Este martes 9 de diciembre, la Anses pone en marcha el calendario de pagos del mes, que llega con aumento del 2,34%, bono especial de $70.000 y el medio aguinaldo para millones de beneficiarios. Como ocurre cada mes, la Anses organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que es clave revisar si corresponde cobrar en esta fecha.

Diciembre se convierte así en un período central para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, ya que reciben el refuerzo extra del bono junto con el aguinaldo. Además, las prestaciones incluidas llegan con incremento, por lo que el monto total de lo depositado será mayor al de noviembre.

anses local godoy cruz (9).JPG El calendario de pagos de la Anses se abona según la terminación del DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ Quiénes cobran hoy según la Anses De acuerdo con el cronograma oficial, este martes 9 de diciembre cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminado en 0.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 0.

Asignación Familiar por Hijo (AFH): DNI terminado en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC): titulares con DNI terminado en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: comienzan a pagarse sin requisito de terminación de DNI. Todos estos grupos acceden al pago actualizado por el aumento del 2,34%, mientras que quienes forman parte de los regímenes jubilatorios y de pensiones contemplados también suman aguinaldo y el bono de $70.000.

Cuánto cobran en diciembre quienes reciben bono y aguinaldo La ANSES confirmó los montos de diciembre con aumento + bono + aguinaldo para los siguientes grupos: