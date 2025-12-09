Ayuda Escolar Anual: cómo se paga y qué esperar para 2026

Anses otorga la Ayuda Escolar Anual para acompañar a niños y adolescentes de la Asignación Universal y Familiar por Hijo en el inicio de cada ciclo lectivo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda cada año la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que se paga una vez al año para acompañar el inicio del ciclo lectivo de niños, niñas y adolescentes. Se actualiza por fórmula de movilidad y se garantiza un piso mínimo para todas las familias que reciben AUH o Asignaciones Familiares.

Cómo es el pago de la Ayuda Escolar Anual El Decreto 63/2025 establece que la Ayuda Escolar se liquida cada marzo para cada hijo que concurra a un establecimiento educativo oficial o privado reconocido, ya sea nivel inicial, primario, secundario o educación diferencial. El valor surge de actualizar el monto de marzo 2023 según la movilidad de la Ley 27.160. Con ese cálculo, la suma inicial proyectada era de $42.159, pero el Gobierno fijó un mínimo garantizado de $85.000 por hijo, por lo que se otorgará un refuerzo extraordinario para alcanzar ese piso cuando corresponda.

Este refuerzo se paga por única vez y solo en los casos en que el valor determinado por la movilidad sea menor al mínimo. En cambio, si el cálculo supera los $85.000, no corresponde refuerzo. El beneficio se acredita de manera automática junto con el calendario de marzo para titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES Foto: Anses El pago de Anses incluye un refuerzo extraordinario, de manera que el beneficio alcanza los $85.000 por hijo. Anses Inscripción para cobrar la Ayuda Escolar en marzo 2026 Para acceder al pago de marzo 2026, las familias deberán acreditar la escolaridad mediante el Formulario PS.2.68, que se genera y carga a través de Mi Anses. El sistema suele habilitar la presentación entre diciembre 2025 y marzo 2026. El trámite debe renovarse todos los años y se realiza por cada hijo. El certificado debe estar completo, sin tachaduras, y firmado por la escuela, maestro particular o institución correspondiente en caso de discapacidad.

La acreditación es obligatoria incluso para quienes hayan cobrado de manera automática en años anteriores. Anses aclara que el formulario puede subirse desde computadora o celular mediante la app Mi Anses.