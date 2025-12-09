La Anmat prohibió la venta de todos los productos de una marca de limpieza

Los productos de limpieza no contaban con registro oficial ante la Anmat, según detalla el organismo en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición total del uso, comercialización y distribución de los productos domisanitarios de la marca Marclean, tras detectarse que se elaboraban y vendían sin los registros obligatorios. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 9018/2025.

Según detalló el organismo, la investigación se inició a partir de un oficio judicial remitido por la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que alertó sobre la fabricación y venta de productos de limpieza como detergentes, desengrasantes y otros limpiadores bajo la marca Marclean. Los análisis posteriores confirmaron que tanto la empresa titular como los establecimientos mencionados en los envases carecen de habilitación en Anmat y que los productos no figuran en ningún registro oficial.

Qué detectó la Anmat sobre los productos Marclean En el rotulado de uno de los productos figuraba como elaboradora la firma Bathan Group S.A., aunque la propia empresa negó ser fabricante o cliente de Marclean. Además, Marclean S.R.L. no cuenta con inscripción ante el organismo, motivo por el cual ningún artículo bajo esa marca puede comercializarse legalmente. La Anmat remarcó que desconocer el origen, las condiciones de manufactura y la responsabilidad sanitaria representa un riesgo directo para los consumidores.

Ante esta situación, el Departamento de Domisanitarios recomendó prohibir no solo la comercialización de todos los lotes, sino también su publicidad en cualquier formato, incluyendo plataformas de venta online. La prohibición busca evitar que los productos continúen circulando en el mercado y proteger a los usuarios frente a posibles riesgos derivados de su uso.