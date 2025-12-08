Anmat alerta por el retiro de lotes de un lubricante ocular de venta habitual

La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes de una solución oftalmológica usada como lubricante ocular y pidió dejar de usar las unidades afectadas.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que la empresa BIOSINTEX S.A. inició el retiro preventivo del mercado de tres lotes de Lacrigestina / Hidroxipropilmetilcelulosa 300 mg/100 ml, una solución oftalmológica estéril de uso frecuente como lubricante ocular. La medida se adopta tras una solicitud del organismo y afecta a envases de 15 ml pertenecientes al Certificado N° 52330.

Anmat: qué lotes están involucrados en el retiro Según precisó la Anmat, los lotes afectados son los siguientes: 44724 (vencimiento 02/26), 96694 (vencimiento 09/26) y 049X4 (vencimiento 10/26). Estas partidas están siendo retiradas de manera preventiva por la firma elaboradora, mientras el organismo sanitario realiza el seguimiento del procedimiento para garantizar que no queden unidades en circulación.

Las gotas ayudan a mantener el ojo lubricado. Foto: GETTY IMAGES Los lotes afectados fueron elaborados por BIOSINTEX S.A., según informó la Anmat. GETTY IMAGES El producto se utiliza como lubricante ocular y suele indicarse para aliviar la sequedad, irritación o molestias derivadas de factores ambientales, uso prolongado de pantallas o determinadas patologías. Por este motivo, la advertencia alcanza a un grupo amplio de pacientes que podrían tener el medicamento en sus hogares.

La Anmat recomendó de manera explícita abstenerse de utilizar las unidades pertenecientes a los lotes mencionados, incluso si no presentan alteraciones visibles. Además, el organismo recordó que ante cualquier duda, los usuarios pueden realizar consultas a través de los canales oficiales disponibles.