Anmat prohibió y sacó del mercado dos jabones líquidos muy famosos por irregularidades

La Anmat ordenó este viernes el retiro del mercado de lotes de jabón líquido que presentaban irregularidades sanitarias.

La Anmat anunció este 28 de noviembre de 2025 que dejó fuera de circulación dos productos de limpieza altamente populares: el jabón líquido “Swell” y el jabón “Keeper”. La medida se impuso tras detectar que ninguno de los dos contaba con registro sanitario ni la habilitación correspondiente para su elaboración.

Los lotes afectados de jabones —todas sus presentaciones, formatos y vencimientos— fueron calificados como “cosméticos ilegítimos”, al no cumplir los requisitos técnicos ni los controles de calidad exigidos por normativa.

Según detallaron los inspectores del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, el establecimiento de fabricación del jabón Swell perteneciente a Swell no estaba habilitado para producir cosméticos, y su producto jamás había sido registrado ante la Anmat.

Por su parte, en el caso de Keeper — cuyos envases eran de cinco litros y ofrecían aromas como “manzana verde” o “neutro” —, la empresa señalada como fabricante, Keperchem SRL, no aparece habilitada y durante la inspección se comprobó que en la dirección indicada no funcionaba ningún laboratorio autorizado.

De esta forma, y mediante las disposiciones 8789/2025 (para Swell) y 8780/2025 (para Keeper), la ANMAT prohibió su fabricación, venta, distribución y publicidad en todo el territorio nacional.