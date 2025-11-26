Anmat recomienda no consumir una fórmula infantil tras casos de botulismo
Anmat informó que la fórmula infantil fue retirada de manera preventiva tras registrarse casos de botulismo en bebés en Estados Unidos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) alertó sobre el retiro internacional de la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition, luego de que se reportaran casos de botulismo infantil en Estados Unidos asociados a su consumo.
La advertencia fue realizada a partir de una notificación de la red Infosan, que informó que la empresa fabricante ByHeart Inc., en conjunto con la Food and Drug Administration, decidió retirar de manera preventiva todos los lotes del producto, tanto en presentación en lata como en sobres individuales, destinados a bebés de 0 a doce meses.
Según detalló la Anmat, el producto no cuenta con registro sanitario en Argentina ni con antecedentes de importación formal. Sin embargo, se confirmó que fue comercializado de manera online a través de Amazon y llegó a una cantidad limitada de consumidores particulares en distintos países de la región, entre ellos Argentina.
Qué recomienda la Anmat
Ante esta situación, el organismo sanitario pidió a quienes hayan adquirido la fórmula que se abstengan de consumirla de inmediato. Además, solicitó que se comuniquen con el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos para recibir indicaciones y realizar la notificación correspondiente.
Desde la Anmat remarcaron la importancia de adquirir alimentos infantiles únicamente a través de canales oficiales y con productos debidamente autorizados, ya que el botulismo infantil es una enfermedad poco frecuente pero grave, que puede generar complicaciones severas en bebés.