La Anmat prohibió todos los productos de una marca de limpieza: por qué se tomó la medida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una nueva disposición en el Boletín Oficial que prohíbe el uso, la publicidad y la distribución de todos los productos de la marca Seco Cleaner. La medida rige para todo el país y alcanza a limpiadores, desengrasantes, productos de acabado de superficies y cualquier otro domisanitario que lleve ese nombre.

Productos sin registro y sin datos de la empresa La investigación comenzó tras una consulta al organismo sobre la legitimidad de estos artículos, que se ofrecen principalmente en tiendas virtuales. El Servicio de Domisanitarios comprobó que ninguno de los productos está inscripto ante Anmat ni figura un establecimiento habilitado responsable de su elaboración o importación.

Esto implica una infracción directa a varias normativas que regulan la fabricación y comercialización de domisanitarios, lo que deja a los consumidores sin información sobre su origen y sin garantías de seguridad.

Por qué Anmat decidió prohibirlos Ante la falta de registros, el organismo determinó que no se puede asegurar el proceso de manufactura ni la trazabilidad de los productos. Por eso resolvió prohibir todos los lotes, en cualquier formato y canal de venta, hasta que la marca regularice su situación.