Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo en diciembre

Se confirmó el pago de diciembre para los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo, ahora dentro del programa Volver al Trabajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) es el organismo encargado de depositar el monto correspondiente a los beneficiarios del programa ex Potenciar Trabajo, ahora llamado Volver al Trabajo. En este sentido, te contamos cuánto se cobra este mes y cuál es la fecha estipulada.

Cuándo se cobra en diciembre Los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo que fueron transferidos al nuevo programa Volver al Trabajo reciben su pago este 5 de diciembre, según el calendario oficial de Anses. El depósito se realiza de manera automática en la cuenta bancaria habitual de cada titular.

Cuánto cobran los beneficiarios El programa Volver al Trabajo establece una asignación mensual fija y no remunerativa de 78.000 pesos para todos los titulares que fueron incorporados desde Potenciar Trabajo. Este es el monto vigente para diciembre y no presenta adicionales ni bonos, ya que se trata de una prestación de carácter formativo y orientada a la inserción laboral.

Además, quienes no fueron incluidos en Volver al Trabajo pasan automáticamente al Programa de Acompañamiento Social, que mantiene otro esquema de montos y requisitos.

Se trata del programa que reemplaza al histórico "Potenciar Trabajo" de Anses. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Anses actualizó montos y confirmó la fecha de pago para quienes fueron transferidos al nuevo programa. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué es Volver al Trabajo y quiénes lo reciben Volver al Trabajo es el programa que reemplaza a Potenciar Trabajo y está destinado exclusivamente a las personas que fueron transferidas desde ese plan. Su objetivo es mejorar las competencias sociolaborales de los participantes, acompañarlos en procesos de formación y facilitar su acceso a empleos registrados o a emprendimientos productivos.