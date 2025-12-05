Ilusión en la Cordillera: el Paso de Agua Negra abrió antes y dispara el sueño del túnel trasandino

El Paso Internacional de Agua Negra quedó formalmente habilitado este 26 de noviembre, anticipándose casi dos semanas a la fecha anunciada originalmente por el Gobierno de San Juan y las autoridades de la Región de Coquimbo. En principio, la apertura estaba programada para el 7 de diciembre, pero las condiciones del camino y los trabajos finalizados permitieron adelantarla.

El corredor cordillerano, que conecta San Juan con la provincia chilena de Elqui, inicia así su temporada 2025-2026. La apertura se realizó en un acto binacional encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el delegado presidencial chileno Cristóbal Juliá de la Vega, quienes destacaron la importancia del paso como vínculo permanente entre ambas regiones.

Las autoridades remarcaron que la habilitación temprana busca extender el tiempo operativo del cruce durante el año próximo. El objetivo es que Agua Negra vuelva a consolidarse como una alternativa real al tránsito estival, complementando pero no reemplazando al Paso Cristo Redentor.

La decisión de abrir antes respondió a que los trabajos de infraestructura en el lado argentino se completaron antes de lo previsto. Durante noviembre se ejecutaron mejoras en la Aduana, el sistema eléctrico, los sanitarios, el cableado y la provisión de agua potable. También se amplió el área techada del control fronterizo para agilizar la atención.

El cruce sanjuanino abrió el 26 de noviembre, antes de lo anunciado, y arrancó una nueva temporada.

A eso se sumó la incorporación de conectividad satelital móvil, un recurso muy esperado en el corredor por las dificultades históricas para comunicarse en la zona. La provincia informó que esto permitirá asistir con mayor rapidez a viajeros y equipos de trabajo.

En paralelo, el lado chileno también avanzó en la pavimentación de varios tramos del camino, lo que según las autoridades trasandinas ayudará a abrir antes y cerrar más tarde durante la próxima temporada.

Un acto binacional marcado por el vínculo entre San Juan y Coquimbo

El gobernador de San Juan y autoridades chilenas habilitaron el Paso de Agua Negra Servicio informativo de San Juan

Durante la inauguración, Orrego destacó que Agua Negra representa “un esfuerzo común y un sueño compartido”, y recordó hitos recientes que fortalecieron la relación bilateral, como el récord del año pasado con 35 mil vehículos y más de 114 mil personas cruzando la cordillera.

El gobernador también valoró los operativos sanitarios y la asistencia en emergencias, como el traslado de personas accidentadas, que consolidaron la coordinación entre los equipos de ambos países. “Este paso potencia la posibilidad de una ruta comercial futura y nos permite proyectar un trabajo conjunto”, afirmó.

Por su parte, Juliá de la Vega señaló que el objetivo es avanzar hacia la pavimentación total del paso, tanto del lado argentino como del chileno. Aseguró que aspiran a lograrlo en menos de dos años y afirmó que el corredor representa una oportunidad única para profundizar la integración.

El sueño del túnel de Agua Negra vuelve a tomar impulso

El proyecto del túnel trasandino, una obra largamente discutida y todavía sin fecha cierta, volvió a instalarse este año como una aspiración compartida por ambos países. En septiembre de 2025, el periodista Federico Mir Muñoz, de Diario Huarpe, publicó una entrevista al cónsul chileno en San Juan, Mario Schiavone, quien aseguró que el plan sigue vigente.

Schiavone sostuvo entonces que el túnel “nunca se perdió como objetivo” y que, aunque no haya avances inmediatos, la voluntad política de ambos lados continúa firme. Destacó además que la integración entre San Juan y la Región de Coquimbo ya es un hecho que se sostiene año a año, independientemente de los tiempos de la megaobra.

El diplomático explicó que en Chile ya se están sumando kilómetros de mejora para extender las temporadas de apertura, mientras que en Argentina existe intención de iniciar nuevas tareas. Afirmó que Agua Negra “ya funciona como un espacio de desarrollo y encuentro”, aun cuando el túnel siga siendo un desafío pendiente.

Cómo está funcionando hoy el paso y qué deben saber los viajeros

El paso se encuentra habilitado para circular por Ruta Nacional 150 entre las 07:00 y las 17:00. Se recomienda transitar con luces bajas, respetar los límites de velocidad y tener especial precaución por la presencia de personal de Vialidad Nacional trabajando en distintos sectores.

Con la habilitación anticipada, Agua Negra inicia una nueva temporada con la mirada puesta en desafíos futuros como consolidar el corredor, completar la pavimentación y mantener vivo el sueño del túnel.