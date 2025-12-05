La fábrica detrás de Oreo y Milka paró la producción en una planta y licenció a los empleados: los motivos

La compañía alimenticia Mondelez detuvo sus operaciones en su planta de General Pacheco durante al menos 21 días. Qué se sabe.

Mondelez es la empresa que se encarga de la fabricación de los productos de las marcas Oreo y Milka, entre otras.

La multinacional alimenticia Mondelez frenó la producción en su planta ubicada en la localidad bonaerense de General Pacheco por entre 14 y 21 días. La paralización afecta a 2300 empleados que recibieron licencias temporarias.

Según informó la compañía, la decisión se tomó tras la acumulación de un sobrestock estimado en unas 13 mil toneladas de productos y ante la baja de consumo. En la planta afectada se elaboran los productos de reconocidas marcas como Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka, Shot, Beldent, Halls, Sugus y Tang.

Qué acordaron Mondelez y el gremio Tras darse a conocer la medida, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Stia) expresó su sorpresa, ya que, según indicó, es la primera vez que la empresa interrumpe su actividad productiva por causas ajenas a procesos de modernización tecnológica o reestructuración operativa.

El freno a la producción fue acordado con el sindicato. El entendimiento contempla que los primeros siete días del período sin actividad se computen como vacaciones, mientras que la segunda semana se considerará como licencia remunerada. En algunos sectores de la planta, el período de inactividad podría extenderse más allá de las dos semanas inicialmente previstas.

De acuerdo con la información difundida por el medio InfoGremiales, Mondelez se comprometió a abonar los salarios completos durante el período de suspensión, así como también el bono de fin de año, beneficios habituales y un voucher adicional de 53.000 pesos.