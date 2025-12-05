La fábrica detrás de Oreo y Milka paró la producción en una planta y licenció a los empleados: los motivos
La compañía alimenticia Mondelez detuvo sus operaciones en su planta de General Pacheco durante al menos 21 días. Qué se sabe.
La multinacional alimenticia Mondelez frenó la producción en su planta ubicada en la localidad bonaerense de General Pacheco por entre 14 y 21 días. La paralización afecta a 2300 empleados que recibieron licencias temporarias.
Según informó la compañía, la decisión se tomó tras la acumulación de un sobrestock estimado en unas 13 mil toneladas de productos y ante la baja de consumo. En la planta afectada se elaboran los productos de reconocidas marcas como Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka, Shot, Beldent, Halls, Sugus y Tang.
Qué acordaron Mondelez y el gremio
Tras darse a conocer la medida, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Stia) expresó su sorpresa, ya que, según indicó, es la primera vez que la empresa interrumpe su actividad productiva por causas ajenas a procesos de modernización tecnológica o reestructuración operativa.
El freno a la producción fue acordado con el sindicato. El entendimiento contempla que los primeros siete días del período sin actividad se computen como vacaciones, mientras que la segunda semana se considerará como licencia remunerada. En algunos sectores de la planta, el período de inactividad podría extenderse más allá de las dos semanas inicialmente previstas.
De acuerdo con la información difundida por el medio InfoGremiales, Mondelez se comprometió a abonar los salarios completos durante el período de suspensión, así como también el bono de fin de año, beneficios habituales y un voucher adicional de 53.000 pesos.
Pese al acuerdo alcanzado, algunos empleados de la planta manifestaron incertidumbre respecto al reinicio de la actividad en la fecha prevista, en función de la evolución de la situación económica general. Señalaron que el consumo interno no muestra signos de recuperación en el corto o mediano plazo, lo que genera dudas sobre la posibilidad de absorber el stock acumulado.