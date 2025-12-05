Cyber Week 2025 rompe récords de ventas y abre una nueva etapa del comercio digital impulsado por IA
La Cyber Week 2025 dejó ventas globales históricas y un giro en el comportamiento del consumidor.
La edición 2025 de la Cyber Week consolidó un punto de inflexión para el comercio digital mundial, con cifras inéditas y una transformación profunda en la manera en que los usuarios descubren, comparan y eligen productos online. Impulsada por ecosistemas tecnológicos avanzados, la fecha comercial evolucionó hacia un modelo orientado por datos y conversaciones inteligentes.
Las ventas globales alcanzaron 334 mil millones de dólares, según resultados preliminares, con plataformas como VTEX, Salesforce, Adobe y Shopify sosteniendo la infraestructura de mayor volumen. En Estados Unidos, el movimiento transaccional osciló entre 70.000 y 80.000 millones de dólares, confirmando la vigencia del evento como motor central del comercio digital. Para Santiago Naranjo, CRO de VTEX, la clave no estuvo solo en vender más, sino en que los usuarios compraron mejor: decisiones más meditadas, mayor comparación y uso ampliado de herramientas financieras flexibles.
Te Podría Interesar
El modelo BNPL (Buy Now, Pay Later, compra ahora, pague más tarde) marcó su mayor expansión histórica, alcanzando 10.100 millones de dólares durante noviembre y superando los 1 030 millones solo en el Cyber Monday. El teléfono móvil, por su parte, se consolidó como estándar dominante de compra, desplazando a otros canales que antes lideraban la conversión.
Una temporada más larga y con nueva dinámica
La temporada comercial también reveló un cambio estructural: el Black Friday ya no inicia en su fecha tradicional. En mercados clave, las ventas comenzaron semanas antes, dando lugar a fenómenos como Black Days, Cyber Week e incluso Cyber Month. A diferencia de años previos, los comercios que adelantaron promociones no vieron canibalización de demanda, sino un aumento de participación.
Naranjo proyecta que el Black Friday dejará de ser un evento puntual para convertirse en una temporada extendida que comienza antes y finaliza después. Las empresas que integren IA sobre plataformas robustas, operen datos en tiempo real y diseñen promociones con sensibilidad al margen serán las que capitalicen mejor los picos de consumo. El ejecutivo advierte: invertir ahora en arquitectura y gobernanza de datos evitará costos mayores en futuras temporadas de alta demanda.
La IA dominó el descubrimiento y el tráfico
Las marcas con mejor desempeño fueron aquellas que desarrollaron contenido estructurado, datos limpios y catálogos preparados para indexación inteligente. En un entorno donde el descubrimiento deja de basarse en búsquedas tradicionales, la interacción se desplaza hacia asistentes conversacionales capaces de comparar, filtrar y recomendar productos. El tráfico impulsado por IA hacia sitios minoristas creció de forma exponencial: +805% durante el Black Friday y +670% en el Cyber Monday, un salto que marca el inicio de una nueva arquitectura de descubrimiento.
Este cambio transforma la competencia: ya no se trata solo de captar clics, sino de ganar visibilidad dentro de los propios sistemas de IA. Para 2026, advierten analistas del sector, las marcas que no optimicen datos, atributos de producto y contenido estructurado quedarán fuera del radar de compradores que migran a experiencias guiadas por lenguaje natural.