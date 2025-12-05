Cyber Week 2025 rompe récords de ventas y abre una nueva etapa del comercio digital impulsado por IA

La edición 2025 de la Cyber Week consolidó un punto de inflexión para el comercio digital mundial, con cifras inéditas y una transformación profunda en la manera en que los usuarios descubren, comparan y eligen productos online. Impulsada por ecosistemas tecnológicos avanzados, la fecha comercial evolucionó hacia un modelo orientado por datos y conversaciones inteligentes.

Las ventas globales alcanzaron 334 mil millones de dólares, según resultados preliminares, con plataformas como VTEX, Salesforce, Adobe y Shopify sosteniendo la infraestructura de mayor volumen. En Estados Unidos, el movimiento transaccional osciló entre 70.000 y 80.000 millones de dólares, confirmando la vigencia del evento como motor central del comercio digital. Para Santiago Naranjo, CRO de VTEX, la clave no estuvo solo en vender más, sino en que los usuarios compraron mejor: decisiones más meditadas, mayor comparación y uso ampliado de herramientas financieras flexibles.

El modelo BNPL (Buy Now, Pay Later, compra ahora, pague más tarde) marcó su mayor expansión histórica, alcanzando 10.100 millones de dólares durante noviembre y superando los 1 030 millones solo en el Cyber Monday. El teléfono móvil, por su parte, se consolidó como estándar dominante de compra, desplazando a otros canales que antes lideraban la conversión.

Una temporada más larga y con nueva dinámica La temporada comercial también reveló un cambio estructural: el Black Friday ya no inicia en su fecha tradicional. En mercados clave, las ventas comenzaron semanas antes, dando lugar a fenómenos como Black Days, Cyber Week e incluso Cyber Month. A diferencia de años previos, los comercios que adelantaron promociones no vieron canibalización de demanda, sino un aumento de participación.

Naranjo proyecta que el Black Friday dejará de ser un evento puntual para convertirse en una temporada extendida que comienza antes y finaliza después. Las empresas que integren IA sobre plataformas robustas, operen datos en tiempo real y diseñen promociones con sensibilidad al margen serán las que capitalicen mejor los picos de consumo. El ejecutivo advierte: invertir ahora en arquitectura y gobernanza de datos evitará costos mayores en futuras temporadas de alta demanda.