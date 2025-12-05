¿Fin de semana pasado por agua? El pronóstico para los próximos días
Se viene un fin de semana en Mendoza donde habrán muchas fiestas, pero el pronóstico, en la previa, no acompañará. Los detalles.
Este fin de semana se esperan muchas lluvias a lo largo y ancho de la provincia de Mendoza. Hay muchas fiestas, una de ellas tuvo que reprogramar sus actividades, y también hay mucha incertidumbre por lo que pueda llegar a pasar. Contingencias Climáticas advirtió que los próximos días serán con tormentas en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, La Paz, San Martín y Santa Rosa. Recordamos que la Fiesta de la Cerveza se reprogramó y se realizará domingo, lunes y martes.
"Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera", detalló Contingencias Climáticas para este viernes en Mendoza. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional agregó lo siguiente: “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Te Podría Interesar
Así estará el tiempo en Mendoza este viernes 5/12
- Viento: circulación de viento leve desde el sur desde las 7 en zona Sur y cerca de las 9 en la zona Norte y Este. Este viento será continuo y leve y se prolongará hasta las 23.
- Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A las 14 o 15, se inicia convección en el Oeste del Gran Mendoza, y se extiende hacia Valle de Uco y zona Este, donde podrían presentarse tormentas moderadas, principalmente de lluvias, sin descartar la caída de granizo pequeño. En la zona Sur, cielo seminublado.
- Alta Montaña: cielo despejado durante la mañana. Mal tiempo en la parte Norte desde las 15 en adelante, con posibilidad de precipitaciones moderadas.
El sábado se espera que el cielo esté parcialmente nublado pero con la presencia de lluvias y tormentas y un descenso de la temperatura en horas de la noche.