Lluvia y un aparatoso accidente en frente al barrio Dalvian

Una camioneta protagonizó un accidente sobre la avenida Champagnat, en frente al Dalvian.

Como quedó la camioneta tras el accidente.&nbsp;

En una mañana marcada por la lluvia, una camioneta protagonizó un aparatoso accidente en la Avenida Champagnat, a pocos metros del barrio privado Dalvian. El siniestro no cuenta con otro auto involucrado, sino que el rodado impactó contra un árbol aledaño a la vía.

El vehículo accidentado se trata de una camioneta marca Chevrolet. El que colisionó antes de las 8 con un árbol de la zona mientras circulaba por esta vía en sentido sur, poco antes de la puerta número 2 para entrar al barrio mencionado.

La información preliminar del hecho sostiene que el conductor del rodado habría perdido el control del mismo a raíz de la fuerte lluvia que azotó al Gran Mendoza este lunes.

Las imágenes del accidente mostraron como quedó la camioneta tras la colisión y a efectivos de Tránsito de la Ciudad de Mendoza trabajando en la zona.

