Lluvia y un aparatoso accidente en frente al barrio Dalvian
Una camioneta protagonizó un accidente sobre la avenida Champagnat, en frente al Dalvian.
En una mañana marcada por la lluvia, una camioneta protagonizó un aparatoso accidente en la Avenida Champagnat, a pocos metros del barrio privado Dalvian. El siniestro no cuenta con otro auto involucrado, sino que el rodado impactó contra un árbol aledaño a la vía.
El vehículo accidentado se trata de una camioneta marca Chevrolet. El que colisionó antes de las 8 con un árbol de la zona mientras circulaba por esta vía en sentido sur, poco antes de la puerta número 2 para entrar al barrio mencionado.
La información preliminar del hecho sostiene que el conductor del rodado habría perdido el control del mismo a raíz de la fuerte lluvia que azotó al Gran Mendoza este lunes.
Las imágenes del accidente mostraron como quedó la camioneta tras la colisión y a efectivos de Tránsito de la Ciudad de Mendoza trabajando en la zona.