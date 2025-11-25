El SMN anticipa el regreso del frío y tormentas al AMBA este fin de semana: cuándo habrá alivio

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) confirmó que el retorno del frío y de las precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires llegará durante el fin de semana. Tras varias jornadas cálidas y con cielo parcialmente nublado, se prevén lluvias, tormentas aisladas y vientos moderados que afectarán a la región.

El organismo detalló que el sábado será el punto de inflexión climático, con probabilidad de lluvias aisladas desde la mañana y un descenso notable de temperatura. La mínima prevista será de 17°, mientras que la máxima apenas alcanzará los 21°, acompañada por vientos del este que podrían llegar a 31 km/h.

Desde el SMN remarcaron que, aunque el mal tiempo tendrá su mayor impacto durante el sábado, las condiciones inestables continuarán el domingo, cuando el cielo permanecerá nublado y podrían registrarse nuevas precipitaciones con vientos del sureste que alcanzarían los 50 km/h.

El martes cerró con temperaturas templadas y una tendencia al aumento térmico que se extenderá solo por unos días. Para el miércoles 26 , el SMN pronosticó cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, con una mínima de 19°. Por la tarde está previsto un ambiente caluroso, con una máxima que trepará a 31° y vientos del este de hasta 31 km/h.

El escenario se mantendrá estable el jueves 27 , jornada en la que se espera una mínima de 21° y una máxima de 32°. El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo del día, aunque en la noche podría aparecer un fenómeno aislado, con un 10% de probabilidades de lluvias, sin impacto significativo en la temperatura.

El viernes 28 será el primer día en mostrar señales más claras de inestabilidad. El cielo estará mayormente nublado en la mañana y parcialmente nublado por la tarde, con una mínima de 21° y una máxima que descenderá a 27°. Lo más destacado será el incremento del viento del este, que alcanzará hasta 50 km/h entre la tarde y la noche, anticipando el cambio de condiciones que se consolidará el sábado.

Fin de semana de viento e inestabilidad

El sábado 29 marcará el regreso formal del mal tiempo. En la mañana, el SMN prevé entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias aisladas, acompañadas por una temperatura mínima de 17°. Por la tarde y la noche, continuará el escenario inestable, con la misma probabilidad de tormentas aisladas y una máxima de 21°. Los vientos del sector este se mantendrán moderados.

El domingo 30 continuará con ambiente fresco y condiciones adversas. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada, con una mínima de 16° y una máxima de 22°. Los vientos del sureste alcanzarán nuevamente los 50 km/h durante la tarde y la noche. A lo largo del día se mantendrá aproximadamente un 10% de probabilidad de lluvias, lo que podría prolongar el clima inestable hacia el inicio de la semana siguiente.