El SMN activó una alerta amarilla por lluvias fuertes en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por lluvias fuertes para este jueves 20 para gran parte del centro del país, señalando que varias zonas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe quedarán bajo condiciones de tormentas de variada intensidad.

El organismo advirtió que el área podrá registrar chaparrones fuertes en lapsos breves, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas que podrían superar los 75 km/h y caída aislada de granizo, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros y valores superiores en puntos puntuales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el jueves comenzará con baja probabilidad de lluvias, pero hacia el mediodía podría iniciarse la inestabilidad. Las chances de tormentas aisladas aumentarán marcadamente por la tarde —entre 40% y 70%— acompañadas de viento del sudeste que podría llegar a los 59 km/h.

El tramo más adverso llegaría por la noche, cuando se prevé un incremento en la intensidad de los fenómenos, con ráfagas cercanas a 69 km/h y la posibilidad de tormentas fuertes.

El SMN anticipa el ingreso de un frente frío El frente frío que avanza desde la Patagonia explicará el cambio del tiempo: durante la mañana del jueves generará convección en sectores de La Pampa y el sur de Córdoba para luego desplazarse hacia el este, alcanzando la franja norte bonaerense y el conurbano.