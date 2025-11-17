Lluvias y vientos de hasta 120 km/h: las alertas del SMN para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por fuertes vientos y lluvias para varias provincias patagónicas. Las ráfagas más intensas podrían superar los 120 km/h.

Este lunes 17 de noviembre, la Patagonia vuelve a quedar bajo diversas alertas meteorológicas por la llegada de un sistema de mal tiempo que se intensificará desde la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por vientos de variada intensidad y lluvias persistentes que afectarán a varias provincias del sur del país.

La situación más comprometida se concentra en Chubut y Santa Cruz, donde rige una alerta naranja por vientos. En estas áreas se esperan ráfagas muy intensas que podrán superar los 120 km/h, acompañadas por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas entre 60 y 80 km/h. Se recomienda evitar traslados en rutas abiertas, asegurar objetos sueltos y mantenerse actualizado por las autoridades locales.

mapa_alertas (34) Las provincias de la Patagonia están bajo dos alertas meteorológicas. En paralelo, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos que abarca a Río Negro, el sur de Neuquén y Tierra del Fuego. Allí, las ráfagas alcanzarán los 90 km/h, con vientos constantes entre 40 y 60 km/h.

La segunda advertencia vigente es una alerta amarilla por lluvias, que afecta a sectores cordilleranos de Chubut, Santa Cruz y parte de Tierra del Fuego. Se prevén precipitaciones persistentes de entre 10 y 25 milímetros, aunque no se descartan acumulados mayores en zonas puntuales.