El SMN lanzó alertas por tormentas y granizo en tres provincias del país

este domingo 9 muestra condiciones de inestabilidad concentradas principalmente en el centro y norte de la Patagonia, con áreas de alerta amarilla por tormentas que abarcan sectores de Neuquén, Río Negro, La Pampa y el norte de Chubut. En esas zonas se esperan tormentas aisladas acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, posibles chaparrones fuertes en cortos períodos y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos oscilan entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían registrarse picos superiores de manera localizada. El resto del país se mantendrá mayormente sin alertas, con condiciones más estables en el centro y norte argentino. Sin embargo, el SMN no descarta que hacia la tarde o noche se formen nuevas áreas de tormentas débiles a moderadas debido a la presencia de humedad en superficie y el avance de una perturbación desde el sur. Las recomendaciones incluyen mantenerse informado a través de los reportes oficiales y evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor actividad eléctrica, especialmente en las zonas bajo advertencia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió y mantiene vigentes alertas amarilla y naranja por tormentas para este sábado en el área del centro-oeste del país, especialmente las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa, donde se esperan fenómenos de variada intensidad.

Las zonas señaladas en alerta amarilla podrían sufrir tormentas acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que alcanzarían los 60 km/h, caída ocasional de granizo y chaparrones intensos que dejarán acumulados de entre 10 y 30 milímetros.

En tanto, las regiones marcadas en alerta naranja —principalmente sectores de Neuquén y el norte de Río Negro— enfrentarán tormentas aisladas que podrían adquirir intensidad fuerte o severa. El SMN advierte la posibilidad de ráfagas de hasta 90 km/h, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones acumuladas entre 30 y 45 milímetros, incluso con valores superiores en forma puntual.

El organismo destacó que, debido a la dinámica atmosférica prevista para la jornada, las tormentas pueden formarse y intensificarse rápidamente. Estas condiciones responden a un sistema de baja presión que favorece el desarrollo de núcleos convectivos en la franja central del país, con desplazamiento hacia el este durante la noche.

