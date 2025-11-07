El SMN lanzó alertas por tormentas y granizo en tres provincias del país
El SMN mantiene alertas amarilla y naranja por tormentas en zonas de Neuquén, Mendoza y La Pampa. Prevén ráfagas intensas, granizo y lluvias fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió y mantiene vigentes alertas amarilla y naranja por tormentas para este sábado en el área del centro-oeste del país, especialmente las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa, donde se esperan fenómenos de variada intensidad.
Las zonas señaladas en alerta amarilla podrían sufrir tormentas acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas que alcanzarían los 60 km/h, caída ocasional de granizo y chaparrones intensos que dejarán acumulados de entre 10 y 30 milímetros.
En tanto, las regiones marcadas en alerta naranja —principalmente sectores de Neuquén y el norte de Río Negro— enfrentarán tormentas aisladas que podrían adquirir intensidad fuerte o severa. El SMN advierte la posibilidad de ráfagas de hasta 90 km/h, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones acumuladas entre 30 y 45 milímetros, incluso con valores superiores en forma puntual.
El organismo destacó que, debido a la dinámica atmosférica prevista para la jornada, las tormentas pueden formarse y intensificarse rápidamente. Estas condiciones responden a un sistema de baja presión que favorece el desarrollo de núcleos convectivos en la franja central del país, con desplazamiento hacia el este durante la noche.
Qué pronostica el SMN para el domingo
Para el domingo 9, en tanto, el SMN muestra condiciones de inestabilidad concentradas principalmente en el centro y norte de la Patagonia, con áreas de alerta amarilla por tormentas que abarcan sectores de Neuquén, Río Negro, La Pampa y el norte de Chubut.
En esas zonas se esperan tormentas aisladas acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, posibles chaparrones fuertes en cortos períodos y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos oscilan entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían registrarse picos superiores de manera localizada.
El resto del país se mantendrá mayormente sin alertas, con condiciones más estables en el centro y norte argentino. Sin embargo, el SMN no descarta que hacia la tarde o noche se formen nuevas áreas de tormentas débiles a moderadas debido a la presencia de humedad en superficie y el avance de una perturbación desde el sur.