Alerta por tormentas, granizo y ráfagas de 70 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay alerta amarilla para el sur provincial y continúan las condiciones de inestabilidad.

Continúan las condiciones de inestabilidad en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 8 de noviembre por tormentas de variada intensidad en el sur de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla en Malargüe: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica”, anticiparon.

Además, agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

El tiempo para este sábado 8/11 en Mendoza Viento: desde media mañana hasta las 23, circulación leve de norte a sur en toda la provincia de manera constante.

desde media mañana hasta las 23, circulación leve de norte a sur en toda la provincia de manera constante. Nubosidad: cielo seminublado en la mañana en la zona Sur. Desde el mediodía se extiende la nubosidad hacia el Valle de Uco y Gran Mendoza. Desde las 16, probabilidad de lluvias en Malargüe, que se extienden hacia el oeste del Valle de Uco. Hacia la noche y madrugada, afectarían también San Rafael con precipitaciones débiles. No se descarta caída de granizo pequeño en Malargüe y San Rafael durante la noche.

Alta Montaña: mal tiempo desde las 15 hasta las 22, especialmente en la parte Sur y Centro de la cordillera, con precipitaciones débiles. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas señala que este sábado la jornada estará parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y lluvias aisladas hacia la noche. Además, se esperan nevadas en cordillera. La mínima será de 11ºC y la máxima de 20ºC.