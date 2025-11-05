El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en el centro y oeste del país

El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes para este jueves, con lluvias intensas, ráfagas de más de 90 km/h y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por tormentas fuertes de diversa intensidad en el centro y oeste del país para este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por tormentas fuertes de diversa intensidad para este jueves 6, que abarcan buena parte del centro y del oeste argentino. Se esperan que fenómenos más intensos se concentren en las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza y parte del litoral norte.

La alerta nivel naranja abarca el sur de Córdoba (departamentos de Río Cuarto y Juárez Celman), el norte de San Luis (Belgrano y zona baja de Juan Martín de Pueyrredón) y los departamentos de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, en Mendoza.

Estas áreas podrían sufrir tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica intensa, granizo de variado tamaño y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 60 y 80 milímetros, con valores puntualmente más altos.

alertas de tormentas Alertas del SMN En tanto, el alerta amarilla rige para amplias zonas de Cuyo, el centro del país y el norte argentino, donde se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad, pero igualmente significativas.

El SMN advirtió que podrían registrarse entre 20 y 50 milímetros de agua acumulada, con riesgo de anegamientos, caída de granizo y viento fuerte. En el norte del Litoral, los registros podrían superar los 80 milímetros.