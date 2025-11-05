El SMN mantiene alertas por tormentas fuertes en el centro y oeste del país
El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes para este jueves, con lluvias intensas, ráfagas de más de 90 km/h y caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por tormentas fuertes de diversa intensidad para este jueves 6, que abarcan buena parte del centro y del oeste argentino. Se esperan que fenómenos más intensos se concentren en las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza y parte del litoral norte.
La alerta nivel naranja abarca el sur de Córdoba (departamentos de Río Cuarto y Juárez Celman), el norte de San Luis (Belgrano y zona baja de Juan Martín de Pueyrredón) y los departamentos de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, en Mendoza.
Estas áreas podrían sufrir tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica intensa, granizo de variado tamaño y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 60 y 80 milímetros, con valores puntualmente más altos.
Alertas del SMN
En tanto, el alerta amarilla rige para amplias zonas de Cuyo, el centro del país y el norte argentino, donde se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad, pero igualmente significativas.
El SMN advirtió que podrían registrarse entre 20 y 50 milímetros de agua acumulada, con riesgo de anegamientos, caída de granizo y viento fuerte. En el norte del Litoral, los registros podrían superar los 80 milímetros.
Las condiciones meteorológicas responden al avance de dos vórtices de baja presión que favorecen el desarrollo de nubosidad y precipitaciones sobre gran parte del país. Se espera que el mal tiempo se mantenga hasta comienzos de la próxima semana, especialmente en las provincias del centro y norte argentino.