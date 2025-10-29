El SMN anticipa una suba de temperaturas para este jueves, pero volverían las lluvias

Tras un final de octubre inusualmente frío, el SMN anunció un ascenso de temperaturas generalizado en el país. El sábado llegarán lluvias y tormentas.

Durante los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las marcas térmicas se recuperarán pero el fin de semana regresarían las lluvias.

El cierre de octubre dejó temperaturas poco habituales en buena parte del país, con heladas y hasta nevadas en zonas serranas. Sin embargo, el panorama comienza a modificarse a partir de este jueves. Durante los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que las marcas térmicas se recuperarán pero el fin de semana regresarían las lluvias.

Este miércoles las temperaturas continuaron siendo bajas en la región pampeana, con heladas aisladas en distintas zonas. Mientras tanto, la situación fue opuesta en la Patagonia, donde el viento norte elevó los registros térmicos y llevó las máximas hasta los 25 °C en algunos sectores del sur.

De acuerdo con el SMN, a partir de mañana jueves se prevé un marcado ascenso térmico sobre el centro y norte del país, dejando atrás el frente frío. Hacia el viernes, las máximas podrían alcanzar los 30 °C en zonas del oeste y extremo norte argentino.

El SMN anticipa inestabilidad En paralelo, se espera un desmejoramiento en la Patagonia entre jueves y viernes, con el ingreso de un frente frío que provocará lluvias aisladas, ráfagas intensas del sudoeste y un nuevo descenso de la temperatura.

Ese mismo sistema avanzará hacia el norte y el centro del país entre la noche del viernes y el sábado, generando condiciones de inestabilidad. Las primeras tormentas podrían aparecer en La Pampa y el sudoeste bonaerense, extendiéndose luego hacia Cuyo, especialmente en Mendoza y San Luis.