Fuertes tormentas causaron inconvenientes en el AMBA: calles anegadas y cortes de luz

Tormentas de gran intensidad afectaron durante la madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), dejando un saldo de calles anegadas , barrios inundados y miles de usuarios sin suministro eléctrico. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, se registraron más de 100 milímetros de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) en varias localidades que sufrieron serios inconvenientes .

Las precipitaciones acumuladas provocaron anegamientos en distintos municipios del conurbano bonaerense, entre ellos San Martín, Lanús, Sáenz Peña, Santos Lugares y Saavedra, considerados los más castigados por el temporal. En algunos sectores se midieron hasta 112 mm, mientras que en otros puntos del AMBA la cifra rondó los 76 mm.

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que unas 16 mil familias permanecen sin luz, principalmente en los barrios de Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

La avenida General Paz volvió a ser epicentro de imágenes impactantes: autos varados, un taxi semihundido y el rescate de un hombre con el agua hasta la cintura, asistido por personal de emergencia. También la autopista Panamericana presentó serias dificultades para circular, con sectores totalmente anegados.

El SMN mantiene vigente una alerta naranja por tormentas y una amarilla por vientos fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 69 km/h. Además, se prevé que las lluvias continúen leves durante la tarde y comiencen a disminuir hacia la noche. La temperatura máxima estimada para este sábado es de 19 a 21 grados, con mínimas cercanas a los 16 y vientos del sector sur.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones para evitar transitar por calles inundadas, no acercarse a postes o cables caídos, mantenerse dentro de lugares cerrados y desconectar artefactos eléctricos en caso de ingreso de agua en los domicilios.

Las tormentas causaron imágenes impactantes de autos varados Las tormentas causaron imágenes impactantes de autos varados

En el resto del país, el mapa de alertas del SMN también muestra un panorama complejo. Además del AMBA, la Costa Atlántica, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero permanecen bajo alerta por tormentas, mientras que Córdoba, San Luis, Mendoza y parte de la Patagonia registran advertencias por vientos que podrían superar los 80 km/h.

Si bien se espera que el tiempo mejore hacia el domingo, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La jornada electoral en la Ciudad de Buenos Aires transcurriría sin nuevas precipitaciones, aunque con temperaturas templadas y humedad elevada.