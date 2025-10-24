Gran parte de Argentina enfrentará lluvias, tormentas y frío este sábado 25 de octubre. Atentos a alertas en Litoral, NOA y Patagonia.

Lluvias y tormentas en gran parte del país: cómo estará el tiempo este sábado.

Argentina se prepara para un sábado con un tiempo inestable: gran parte del país sufrirá lluvias, tormentas y vientos fuertes, con alertas activas en el Litoral, NOA y Patagonia. Las provincias del Noreste, como Misiones y Corrientes, serán las más afectadas, con tormentas eléctricas y lluvias intensas, mientras que en Cuyo los vientos fuertes exigirán precaución a viajeros y actividades al aire libre.

Clima Argentina sábado 25 de octubre Centro y Noroeste: nublado y con lluvias persistentes Desde Córdoba y Santa Fe hasta el NOA (Tucumán, Salta) se esperan chaparrones y lluvias intermitentes, con cielos mayormente nublados. La inestabilidad podría afectar el tránsito urbano y las rutas, por lo que se recomienda priorizar actividades en interiores y estar alerta ante posibles inundaciones en zonas bajas.

Sur y costa atlántica: el tiempo da un respiro En contraste, la Patagonia y la costa atlántica gozarán de intervalos de sol y nubes, con temperaturas moderadas que permiten disfrutar de actividades al aire libre. Áreas como La Pampa, Río Negro y Chubut tendrán un respiro de la inestabilidad. Pero en el extremo sur, incluyendo Tierra del Fuego, regresan nevadas y lluvias níveas, recordando el rigor del clima austral.

Patagonia austral: alerta por nieve y frío extremo En Santa Cruz y Tierra del Fuego, se esperan nevadas, lluvia helada y frío intenso, con condiciones de manejo extremadamente peligrosas. Residentes y turistas deben verificar rutas, tomar precauciones y prepararse para posibles interrupciones de servicios por acumulación de nieve y bajas temperaturas.