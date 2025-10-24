Llueve en Buenos Aires: hasta cuándo durará la tormenta y cómo estará el tiempo el fin de semana

Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a otras diez provincias del centro y norte del país. En ese marco, desde la medianoche se registran lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente en varias zonas de la provincia y la Ciudad porteña.

Hasta cuándo lloverá en Buenos Aires Las tormentas más intensas comenzaron pasada la medianoche y continuarán con la misma intensidad a lo largo de toda la jornada. De acuerdo con el SMN, las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 40 y el 70 por ciento durante todo el día.

Captura de pantalla 2025-10-24 085533 Para la Ciudad de Buenos Aires, durante la mañana, se prevén tormentas fuertes, con lluvias abundantes y vientos que soplarán desde el norte a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La temperatura rondará entre los 19° de mínima y los 23° de máxima. Para la tarde, aunque las condiciones tenderán a mejorar levemente, se mantendrán las lluvias en forma de tormentas aisladas, sin descartar nuevos episodios de actividad eléctrica.

Ahora bien, la tormenta permanecerá hasta el sábado en el cielo porteño, puesto que el SMN prevé tormentas fuertes durante la madrugada, con probabilidades de precipitación que se mantendrán entre el 40 y el 70 por ciento. Ya por la mañana, el pronóstico anticipa chaparrones, con una probabilidad menor de lluvias, entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 21. Se espera una mejora significativa hacia la tarde, cuando el cielo se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones previstas.